В Актау прошёл «Марафон любви» в честь Дня семьи

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Марафон длиной в 2 км прошёл 14 мая среди молодых семей.- Несмотря на неблагоприятную погоду, молодые семейные пары приняли участие в марафоне. В целях развития массового спорта, в предстоящем летнем сезоне планируется еще один масштабный марафон среди семейных пар, - сообщил руководитель отдела массового спорта управления физической культуры и спорта Жамбыл Бисенкулов.По итогам марафона 1 место заняли Саян Агимов и Акмарал Нурбаева. Второй к финишу пришла пара - Парасат Каракушиков и Акшархат Нурланова, третье призовое место заняли Нуржан Закиров и Гульжан Килыбаева.Победители были награждены специальными дипломами и медалями.