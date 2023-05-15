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ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:34

Просмотров: 39

В Актау прошёл «Марафон любви» в честь Дня семьи

На набережной в Актау в честь Международного Дня семьи прошёл «Марафон любви» среди семейных пар, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото Центра общественных коммуникаций
Марафон длиной в 2 км прошёл 14 мая среди молодых семей.

- Несмотря на неблагоприятную погоду, молодые семейные пары приняли участие в марафоне. В целях развития массового спорта, в предстоящем летнем сезоне планируется еще один масштабный марафон среди семейных пар, - сообщил руководитель отдела массового спорта управления физической культуры и спорта Жамбыл Бисенкулов.

По итогам марафона 1 место заняли Саян Агимов и Акмарал Нурбаева. Второй к финишу пришла пара - Парасат Каракушиков и Акшархат Нурланова, третье призовое место заняли Нуржан Закиров и Гульжан Килыбаева.

Победители были награждены специальными дипломами и медалями.




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В Актау прошел «Марафон любви», посвященный Дню семьи


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