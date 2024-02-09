Самбистка из Мангистау взяла «серебро» на международном турнире

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В международном турнире на призы Президента Беларуси по мужскому, женскому и боевому самбо, который проходит с 8 по 10 февраля в Минске, принимают участие более 300 спортсменов из десяти стран.
Наша спортсменка Гульдана Альмухамбетова, выступавшая за сборную Казахстана, заняла второе призовое место.
В ходе соревнований Гульдана Альмухамбетова в весовой категории 54 килограмма провела четыре боя, выиграв схватки у соперниц из Беларуси, Туркменистана и России. Она проиграла в финале белорусской самбистке Елене Купаво.
Воспитанница Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр» Гульдана Альмухамбетова стала бронзовым призером на чемпионате мира по самбо в 2023 году в весовой категории 54 килограмма.
Наша спортсменка Гульдана Альмухамбетова, выступавшая за сборную Казахстана, заняла второе призовое место.
В ходе соревнований Гульдана Альмухамбетова в весовой категории 54 килограмма провела четыре боя, выиграв схватки у соперниц из Беларуси, Туркменистана и России. Она проиграла в финале белорусской самбистке Елене Купаво.
Воспитанница Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр» Гульдана Альмухамбетова стала бронзовым призером на чемпионате мира по самбо в 2023 году в весовой категории 54 килограмма.
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