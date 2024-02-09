Самбистка из Мангистау взяла «серебро» на международном турнире

В международном турнире на призы Президента Беларуси по мужскому, женскому и боевому самбо, который проходит с 8 по 10 февраля в Минске, принимают участие более 300 спортсменов из десяти стран.Наша спортсменка Гульдана Альмухамбетова, выступавшая за сборную Казахстана, заняла второе призовое место.В ходе соревнований Гульдана Альмухамбетова в весовой категории 54 килограмма провела четыре боя, выиграв схватки у соперниц из Беларуси, Туркменистана и России. Она проиграла в финале белорусской самбистке Елене Купаво.Воспитанница Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр» Гульдана Альмухамбетова стала бронзовым призером на чемпионате мира по самбо в 2023 году в весовой категории 54 килограмма.