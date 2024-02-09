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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:23

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Самбистка из Мангистау взяла «серебро» на международном турнире

Мангистауская спортсменка заняла второе место на международном турнире по самбо. Об этом сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций региона
В международном турнире на призы Президента Беларуси по мужскому, женскому и боевому самбо, который проходит с 8 по 10 февраля в Минске, принимают участие более 300 спортсменов из десяти стран.

Наша спортсменка Гульдана Альмухамбетова, выступавшая за сборную Казахстана, заняла второе призовое место.

Самбистка из Мангистау взяла «серебро» на международном турнире


В ходе соревнований Гульдана Альмухамбетова в весовой категории 54 килограмма провела четыре боя, выиграв схватки у соперниц из Беларуси, Туркменистана и России. Она проиграла в финале белорусской самбистке Елене Купаво.

Воспитанница Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр» Гульдана Альмухамбетова стала бронзовым призером на чемпионате мира по самбо в 2023 году в весовой категории 54 килограмма.



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