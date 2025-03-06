Велогонка Tour De Bozjyra пройдет в Мангистау

Принять участие в велогонке смогут все желающие от 16 лет, включая полупрофессионалов и профессионалов. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций, передает Lada.kz .

Фото ЦОК региона

Велогонка пройдет 17 и 18 мая. Маршрут включает различные типы рельефа, что делает гонку увлекательным испытанием.

Велосипедисты будут стремиться к победе, несмотря на сложность трассы. Для участников предусмотрены остановки для отдыха и питания, чтобы они могли восстановить силы перед следующими этапами. Tour De Bozjyra это крупное спортивное событие, объединяющее любителей активного образа жизни, природы и спорта. Это мероприятие направлено на популяризацию велоспорта, привлечение внимания к здоровому образу жизни и развитие туристического потенциала региона, - говорится в сообщении.

В первый день, 17 мая, участникам предстоит преодолеть 150 километров от Жанаозена до Бозжыры. 18 мая гонщики проедут 35 километров - от Актау до тематического парка TetysBlu, где и финишируют.