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Теракт в Стамбуле: 5 подозреваемых задержали в Болгарии

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Теракт в Стамбуле: 5 подозреваемых задержали в Болгарии
Фото: instagram.com/ekippolishaber0707
В Болгарии были задержаны пять человек по подозрению в пособничестве при организации теракта в Стамбуле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Согласно данным болгарской прокуратуры, трое задержанных являются гражданами Молдовы. Еще один мужчина и одна женщина имеют сирийское и курдское происхождение.

Главный прокурор Иван Гешев сообщил, что подозреваемым предъявлены обвинения в "поддержке террористических актов в другой стране" и "торговле людьми". Он сказал, что турецкая прокуратура потребовала экстрадиции некоторых подозреваемых.

По данным СМИ, четырех из пяти вышеназванных лиц задержали на 72 часа, при этом в суд было направлено ходатайство об их бессрочном аресте. Женщине, имеющей проблемы со здоровьем, была назначена более легкая предварительная мера пресечения.

Турецкое информагентство Anadolu также сообщило о задержании еще восьми человек по подозрению в причастности ко взрыву. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Турецкое правительство возложило вину на боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского филиала - Отрядов народной самообороны. Обе группы отрицают свою причастность.

Напомним, в результате взрыва 13 ноября на проспекте Истикляль в Стамбуле шесть человек погибли и 81 получили ранения.


Источник: tengrinews.kz
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