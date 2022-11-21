В Иране арестовали ведущих актрис, снявших хиджабы

Полиция в Иране арестовала двух известных актрис, которые выразили солидарность с протестным движением и сняли свои головные платки на публике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Times of Israel.Хенгамех Газиани и Катаюн Рияхи были задержаны после вызова в прокуратуру в связи с расследованием их "провокационных" постов в социальных сетях и деятельности в СМИ. Газиани, ярый критик подавления протестов, была арестована за подстрекательство и поддержку "беспорядков", а также за общение с оппозиционными СМИ.52-летняя кинозвезда уже сообщила, что ее вызвали в судебные органы, а затем опубликовала в Instagram видео, на котором снимает хиджаб."Возможно, это будет мой последний пост. С этого момента, что бы со мной ни случилось, знайте, что, как и всегда, я с иранским народом до последнего вздоха", - написала она в конце субботы.На видео, которое, судя по всему, было снято на торговой улице, видно, как Газиани с обнаженной головой стоит перед камерой, не говоря ни слова, а затем поворачивается и завязывает волосы в хвост. В своем посте на прошлой неделе она обвинила иранское правительство в "убийстве" более 50 детей.Позже Рияхи была арестована по тому же делу, сообщили в издании. 60-летняя актриса кино и телевидения, номинантка и лауреат нескольких премий за лучшую женскую роль, которая известна своей благотворительной деятельностью, в сентябре дала интервью лондонскому Международному иранскому телевидению, не надев хиджаб. Она выразила солидарность с протестами, охватившими Иран после смерти Махсы Амини, а также выступила против обязательного хиджаба.По данным новостного сайта Mizan Online, Газиани была среди восьми человек, вызванных в суд прокурорами за "провокационные" материалы, размещенные в социальных сетях. Среди них был и иранский футболист и футбольный тренер тегеранской команды Persepolis FC Яхья Голмохаммади, который резко раскритиковал игроков национальной сборной Ирана за то, что они не "доносят голос угнетенного народа до властей".Ранее в Иране арестовали звезду мирового футбола за поддержку протестов.Напомним, общенациональные протесты в Иране начались из-за смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини, которая скончалась после ареста "полицией нравов" за неправильное ношение хиджаба.До сих пор в стране не стихают протесты, они сопровождаются столкновениями с правоохранителями и охватили несколько городов, включая столицу Тегеран.Президент Ирана Ибрахим Раиси в свою очередь обвинил США и президента Джо Байдена в разжигании хаоса в стране.