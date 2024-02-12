У Байдена нашли провалы в памяти. Вице-президент США уже заявила, что готова исполнять его обязанности

Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит. Камала Харрисвице-президент США

«В ходе интервью с нашей командой память подводила Байдена. Он не помнил, когда был вице-президентом, забыл в первый день опроса, когда закончился его срок», — говорится в отчете. Кроме того, американский лидер не помнил дату кончины сына.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства, так как обеспокоенность избирателей в связи с возрастом американского лидера Джо Байдена растет с каждым днем.По словам Харрис, она выполняет свою работу качественно, а следящие за ее работой признают способность вице-президента руководить.Как отмечают журналисты Wall Street Journal, в последнее время спектр задач Харрис заметно расширился: от вопросов, связанных с политикой администрации президента по абортам, до ситуации с военными действиями в секторе Газа.8 февраля спецпрокурор Роберт Хер завершил расследование дела о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов, из-за которого президенту могло грозить уголовное наказание. Причиной разбирательств стали обнаруженные бумаги в гараже дома американского лидера в Уилмингтоне. Они относились ко времени, когда он занимал пост вице-президента при администрации Барака Обамы.В докладе отмечалось, что американский лидер хранил у себя бумаги «по невинной ошибке» из-за проблем с памятью. В ходе общения с командой спецпрокурора Байден не мог вспомнить даты и путался в деталях.В свою очередь, Байден выступил с неанонсированным обращением к нации, в котором резко прокомментировал доклад спецпрокурора. Он ответил, что с его памятью все хорошо и он не нуждается в советах.86 процентов граждан США считают, что Байден слишком стар для еще одного президентского срока. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала ABC News совместно с Ipsos. При этом 59 процентов респондентов отметили, что и Байден, и претендующий на выдвижение от Республиканской партии Дональд Трамп «очень стары» для участия в борьбе за пост главы государства.Байден является старейшим президентом США, 20 ноября ему исполнился 81 год. В случае победы в президентской гонке в 2024 году, на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. В окружении политика регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости. Однако вопреки критике сам глава Белого дома настаивает на том, что у него нет проблем со здоровьем.