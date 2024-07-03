Россия объявила в розыск партнера крупнейшего акционера Kaspi.kz

Министерство внутренних дел России объявило в розыск гражданина Франции Филиппа Дельпаля , который несколько лет назад получил условный срок за мошенничество по делу инвесткомпании Baring Vostok (крупнейший акционер казахстанского финтеха Kaspi.kz с долей в 24,24%). Уточняется, что Дельпаля разыскивают по уголовной статье, однако не сообщается по какой именно. Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на базу данных МВД РФ, передает kursiv.media

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Филипп Дельпаль занимал должность операционного партнера в фонде Baring Vostok, основанного Майклом Калви. Компания работала в России с 1994 года и инвестировала в «Яндекс», Ozon, Тинькофф Банк, банк «Восточный», «Вкусвилл», BlaBlaCar и другие.

В 2019 году Калви вместе с Дельпалем и другими партнерами арестовали в Москве. Им вменяли мошенничество в особо крупном размере за растрату 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Следствие выяснило, что в 2017 году Майкл Калви незаконно оплатил акциями иностранной компании International Financial Technology Group долг в 2,5 млрд руб. Первого коллекторского бюро перед банком (оба актива находились в портфеле у Baring Vostok). По версии обвинения, реальная рыночная стоимость бумаг составляла 600 тыс. руб.

В 2021 году Калви вместе с другими фигурантами дела приговорили к условным срокам. Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль — 4,5 года условно. Вину они не признали. В начале 2022 года суд разрешил Калви и Дельпалю покидать Россию, после чего они уехали из страны. В июне 2023-го представителям Baring Vostok смягчили наказание на год каждому.

В феврале 2024 года Москва согласовала продажу активов Baring Vostok в России в рамках раздела бизнеса на российский «Восток Инвестиции» и международный Baring Private Equity (об этом стало известно в конце 2022-го). Российская фирма планировала выкупить 12 активов фонда, среди которых Ozon, «Вкусвилл» и другие. Также компания обещала взять на себя все долговые обязательства фондов Baring Vostok перед банками (примерно $140 млн), а также заплатит $150 млн спустя 36 месяцев после закрытия сделок. Фонды под управлением Майкла Калви, в свою очередь, будут владеть долями в Kaspi.kz, BlaBlaCar, Kolesa.kz.

Baring Vostok через Baring Funds является одним из ключевых акционеров Kaspi.kz, ему принадлежит доля в 24,4%. Еще 21,53% владеет Михаил Ломтадзе, доля в 20,39% находится у Вячеслава Кима.