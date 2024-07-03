Россия объявила в розыск партнера крупнейшего акционера Kaspi.kz

Министерство внутренних дел России объявило в розыск гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который несколько лет назад получил условный срок за мошенничество по делу инвесткомпании Baring Vostok (крупнейший акционер казахстанского финтеха Kaspi.kz с долей в 24,24%). Уточняется, что Дельпаля разыскивают по уголовной статье, однако не сообщается по какой именно. Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на базу данных МВД РФ, передает kursiv.media
Филипп Дельпаль занимал должность операционного партнера в фонде Baring Vostok, основанного Майклом Калви. Компания работала в России с 1994 года и инвестировала в «Яндекс», Ozon, Тинькофф Банк, банк «Восточный», «Вкусвилл», BlaBlaCar и другие.
В 2019 году Калви вместе с Дельпалем и другими партнерами арестовали в Москве. Им вменяли мошенничество в особо крупном размере за растрату 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Следствие выяснило, что в 2017 году Майкл Калви незаконно оплатил акциями иностранной компании International Financial Technology Group долг в 2,5 млрд руб. Первого коллекторского бюро перед банком (оба актива находились в портфеле у Baring Vostok). По версии обвинения, реальная рыночная стоимость бумаг составляла 600 тыс. руб.
В 2021 году Калви вместе с другими фигурантами дела приговорили к условным срокам. Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль — 4,5 года условно. Вину они не признали. В начале 2022 года суд разрешил Калви и Дельпалю покидать Россию, после чего они уехали из страны. В июне 2023-го представителям Baring Vostok смягчили наказание на год каждому.
В феврале 2024 года Москва согласовала продажу активов Baring Vostok в России в рамках раздела бизнеса на российский «Восток Инвестиции» и международный Baring Private Equity (об этом стало известно в конце 2022-го). Российская фирма планировала выкупить 12 активов фонда, среди которых Ozon, «Вкусвилл» и другие. Также компания обещала взять на себя все долговые обязательства фондов Baring Vostok перед банками (примерно $140 млн), а также заплатит $150 млн спустя 36 месяцев после закрытия сделок. Фонды под управлением Майкла Калви, в свою очередь, будут владеть долями в Kaspi.kz, BlaBlaCar, Kolesa.kz.
Baring Vostok через Baring Funds является одним из ключевых акционеров Kaspi.kz, ему принадлежит доля в 24,4%. Еще 21,53% владеет Михаил Ломтадзе, доля в 20,39% находится у Вячеслава Кима.
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