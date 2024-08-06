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06.08.2024, 17:35

Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпиаде в Париже

Новости Мира 0 1

Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Париже, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Фон Керков. Она подчеркнула, что всплески заболеваемости COVID-19 наблюдались во многих странах, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

«В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости COVID-19, в том числе на Олимпийских играх. По меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов», — сообщила Фон Керков на брифинге в Женеве, пишут РИА Новости.

Издание 7 News сообщало, что более 40 австралийских олимпийцев сдали тесты с положительным результатом на COVID и другие респираторные заболевания. Главный тренер сборной Австралии по плаванию Рохан Тейлор считает, что некоторые пловцы заразились во время своей девятидневной программы в бассейне.

Часть спортсменов снялись с соревнований, другие — продолжили борьбу за медали. Серебряный призер в беге на 200 метром с перерывом среди мужчин Зак Стабблети-Кук был среди тех, кто продолжал соревноваться, несмотря на положительный результат теста на COVID. 

«Курсив» писал, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с Олимпиады-2024 из-за бронхита. Вслед за ней из-за травмы колена с Олимпиады снялась вторая ракетка Казахстана 29-летняя Юлия Путинцева.

Ранее организаторы Олимпиады в Париже отменили тренировку по триатлону из-за грязной воды в Сене. По их словам, это связано с тем, что в Париже прошли сильные дожди, которые привели к несоответствию воды в реке необходимым стандартам. После завершения гонки, включающей заплыв в Сене на 1,5 км, велопробег на 40 км и бег на 10 км, в прямой эфир попали кадры, на которых канадскому триатлонисту Тайлеру Миславчуку стало плохо.

«Курсив» также писал, что спортсмены выразили недовольство качеством матрасов в Олимпийской деревне. Гандболистки сборной Швеции сообщили, что матрасы, сделанные из переработанных рыболовных сетей, не обеспечивают необходимый уровень комфорта.

Однако случай с кроватями не стал последним: позже спортсмены выразили недовольство количеством и качеством еды в Олимпийской деревне Парижа. Основные жалобы касались скорости пополнения запасов куриных яиц и некоторых других продуктов. Подробнее об этом можно прочитать здесь

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