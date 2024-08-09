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09.08.2024, 11:54

Путин разрешил полиции выдворять мигрантов без решения суда

Новости Мира 0 1

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий полиции выдворять мигрантов без решения суда за ряд правонарушений, сообщает РБК. В числе нарушений есть распитие алкоголя в общественных местах и неповиновение сотрудникам силовых ведомств, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Согласно новому закону, в стране вводится новый правовой режим — высылки в отношении мигрантов, «не имеющих законных прав находиться в России». RG.RU объясняет, что нормы коснутся иностранцев, у которых были аннулированы документы или же истек их срок. Сведения о таких мигрантах внесут в реестр контролируемых лиц МВД. В их отношении будут действовать ограничения ряда прав и свобод. Например, они не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак, свободно перемещаться по стране, открывать банковские счета, регистрировать бизнес, переводить деньги. У полицейских будет право проникать в жилье таких мигрантов. В случае нарушения правил, мигранта выдворят из России. Решение о депортации сможет принимать МВД.

Кроме того, по данным «Коммерсанта», полиция получит право выдворять иностранцев, совершивших правонарушения, в их числе:

  • употребление алкоголя в общественных местах;
  • нарушение правил поведения на стадионах;
  • незаконный оборот, перевозка, потребление и пропаганду наркотиков;
  • пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии;
  • миссионерство с нарушением законодательства о свободе совести и вероисповедания;
  • неповиновение распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств.

Закон вступит в силу спустя 180 дней после подписания. Пока принимать решения об административном выдворении иностранцев могут только судьи и пограничники.

В апреле 2024 года после теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, в результате которого погибли не менее 145 человек, группа депутатов внесла в Госдуму пакет поправок, ужесточающих контроль в сфере миграции. Госдума приняла поправки 23 июня.  

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