К четырем годам колонии за сатиру об участниках «специальной военной операции» («СВО») в соцсетях приговорили главу межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова . Суд Московской области признал его виновным по статье 282 (разжигание ненависти либо вражды. – прим. ред.) УК РФ, передает kursiv.media

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По данным SOTA, уголовное дело против Баратова было возбуждено после публикации им в социальной сети «Одноклассники» сатирического поста. В декабре 2023 года он разместил картинку с изображением куриц и подписью: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!». Хотя пост изначально не привлек особого внимания, в январе 2024 года его заметили z-активисты и z-военкоры, которые посчитали публикацию издевательской и оскорбительной по отношению к участникам «СВО».

Активисты обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело. Бастрыкин оперативно отреагировал и поручил начать расследование в связи с данной публикацией.

После того как Бастрыкин дал поручение о возбуждении дела, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой высказался о ситуации, назвав диаспоры и общины «легализованными мафиозными структурами». Он также подчеркнул необходимость «заканчивать с межнациональным либерализмом». В результате Баратов был внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга 27 февраля 2024 года.

Судебное разбирательство привлекло внимание как общественности, так и правозащитников. Адвокаты Баратова утверждали, что пост был сатирическим и не имел цели разжигать вражду или оскорблять участников «СВО». Однако суд принял сторону обвинения, посчитав, что публикация носила провокационный характер и способствовала разжиганию межнациональной ненависти. Двенадцатого августа 2024 года Ступинский городской суд Московской области вынес приговор и приговорил Баратова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Контекст. Двадцать четвертого февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины, которую она называет «специальной военной операцией». Одной из причин вторжения стало «обеспечение безопасности» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В сентябре 2022 года РФ провела референдумы в Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. В результате эти территории вошли в состав России.

Казахстан неоднократно призывал стороны к миру. Референдумы по присоединению областей Украины республика не признала.