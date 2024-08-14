Российского националиста Поткина заочно арестовали по делу Аблязова в Москве

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Поводом для заочного ареста на два месяца стал новый эпизод из уголовного дела 2015 года, в рамках которого Поткина судили за разжигание межнациональной розни, организацию экстремистского сообщества и отмывание денег, похищенных у вкладчиков казахстанского БТА-банка.

Следствие нашло еще один земельный участок в Домодедовском районе Подмосковья, который, как предполагается, был куплен на деньги казахстанских вкладчиков, и который, как считает следствие, Поткин пытался легализовать. Мужчина был под подпиской о невыезде. Однако в начале 2022 года он нарушил подписку, выехав в Минск, где купил билет в Стамбул. Воспользовался он им или нет, осталось неясным.

В марте 2024 года Поткина объявили в международный розыск.

В начале 2000-х Александр Поткин сотрудничал с экс-банкиром Мухтаром Аблязовым. По версии следствия, он занимался легализацией части имущества, вывезенного казахстанским банкиром в Россию. В частности, речь шла о том, что на похищенные деньги он купил в Домодедово несколько земельных участков, оформив их на подконтрольные компании. После того, как Аблязова в Казахстане привлекли к уголовной ответственности (банкир к тому моменту покинул страну), Поткин попытался сменить собственника земель, после того, как на них был наложен арест. Для этого он попытался добиться банкротства подконтрольных компаний и перевести активы в другие фирмы. Следствие посчитало это отмыванием похищенного.

Кроме того, как следовало из обвинительного заключения, Аблязов обратился к Поткину для организации экстремистского сообщества, обещая за это вознаграждение. Поткин создал объединение, которое занималось разжиганием межнациональной розни между казахами и русскими, и руководил им.

В 2016 году Мещанский суд Москвы приговорил Поткина на 7,5 лет, впоследствии одна из статей была декриминализована и срок ему сократили до 3,5 лет.