В Афганистане уволены более 280 полицейских за отказ носить бороды

Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока Афганистана уволило 281 сотрудника правопорядка за отказ носить бороды, сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный отчет ведомства. Kursiv LifeStyle напоминает, что министерство было создано после прихода к власти «Талибана», передает kursiv.media

Источник: Massoud Hossaini/AP

Всего за «безнравственные поступки» было задержано 13 тыс. человек, около половины было отпущено через 24 часа. Тип предполагаемых «преступлений» и подробности об оставшихся за решеткой не разглашаются.

Директор по планированию и законодательству Мохибулла Мохлис сообщил, что за последний год в стране было уничтожено 21 328 музыкальных инструментов, а тысячам продавцов запрещено распространять «безнравственные и неэтичные» фильмы.

Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года. В недавнем отчете ЮНЕСКО говорится, что новое правительство лишило права учиться в средней школе 1,4 млн девочек и девушек. Женщин обязали носить хиджаб или любую другую одежду, полностью скрывающую тело. В случае отказа от требования наказываются опекуны-мужчины. Кроме того, женщинам запретили перемещаться на большие расстояния без мужчин и заниматься спортом.

Источник: Reuters/Sayed Hassib

В настоящий момент власть «Талибана» не признана ни одним государством – членом ООН.