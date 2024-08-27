«Касперский» предупредил о спам-рассылке, призывающей к сбору денег для Павла Дурова

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили почтовую спам-рассылку со сбором средств якобы на юридическую защиту Павла Дурова , которого арестовала французская полиция. Об этом рассказал «Интерфакс», передает kursiv.media

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«В письмах злоумышленники выдают себя за правозащитные организации, утверждают, что стремятся обеспечить свободу Павла Дурова и защитить права людей во всем мире. В сообщениях содержится призыв внести свой вклад в это дело — перевести деньги в криптовалюте (BTC, ETH и TRX) на один из указанных кошельков», — передает издание.

По словам СМИ, рассылка приходит на английском. Авторы писем меняют формулировки, чтобы преодолеть фильтры, избегают повторов и используют синонимы вроде «помочь» и «поддержать» (help, support), «пожертвовать» и «собрать» (donate, raise). Название организации, которая якобы собирает средства, тоже меняется.

«Злоумышленники часто пользуются новостной повесткой и реагируют на ситуацию в мире очень быстро. Так, эту скам-рассылку наши решения обнаружили уже на следующий день после появления первых новостей о ситуации вокруг основателя Telegram», — цитирует издание Андрея Ковтуна, руководителя группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского».

Помимо этого, российское издание «РИА Новости» передает слова эксперта Kaspersky ICS CERT Владимира Дащенко о том, что мессенджер Telegram остается относительно безопасным вне зависимости от ареста Дурова.

«Если говорить про защищенность в целом, то мессенджерами можно продолжать спокойно пользоваться, если соблюдать базовые правила безопасности», — цитирует СМИ эксперта компании.

Ранее «Курсив» писал о том, что Павлу Дурову продлили срок пребывания под стражей. Его задержали в Париже вечером 24 августа и могут предъявить обвинения по множеству статей, связанных с терроризмом, наркотиками и отмыванием денег.

Два дня спустя французская полиция назвала причины задержания основателя Telegram: это случилось в связи с пренебрежением кибер- и финансовыми преступлениями, совершаемыми через мессенджер. Задержание прокомментировал и президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что «это не политическое решение».

Тем временем МИД ОАЭ потребовал срочно предоставить Дурову все консульские услуги. Основатель Telegram является гражданином Объединенных Эмиратов. Ранее в защиту Павла Дурова высказались сооснователь и глава Tesla Илон Маск, один из главных современных цензоров в России Екатерина Мизулина, американский консервативный журналист, противник движения Black Lives Matter и ЛГБТ-сообщества Такер Карлсон и глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев.