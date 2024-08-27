«Касперский» предупредил о спам-рассылке, призывающей к сбору денег для Павла Дурова

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили почтовую спам-рассылку со сбором средств якобы на юридическую защиту Павла Дурова, которого арестовала французская полиция. Об этом рассказал «Интерфакс», передает kursiv.media
«В письмах злоумышленники выдают себя за правозащитные организации, утверждают, что стремятся обеспечить свободу Павла Дурова и защитить права людей во всем мире. В сообщениях содержится призыв внести свой вклад в это дело — перевести деньги в криптовалюте (BTC, ETH и TRX) на один из указанных кошельков», — передает издание.
По словам СМИ, рассылка приходит на английском. Авторы писем меняют формулировки, чтобы преодолеть фильтры, избегают повторов и используют синонимы вроде «помочь» и «поддержать» (help, support), «пожертвовать» и «собрать» (donate, raise). Название организации, которая якобы собирает средства, тоже меняется.
«Злоумышленники часто пользуются новостной повесткой и реагируют на ситуацию в мире очень быстро. Так, эту скам-рассылку наши решения обнаружили уже на следующий день после появления первых новостей о ситуации вокруг основателя Telegram», — цитирует издание Андрея Ковтуна, руководителя группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского».
Помимо этого, российское издание «РИА Новости» передает слова эксперта Kaspersky ICS CERT Владимира Дащенко о том, что мессенджер Telegram остается относительно безопасным вне зависимости от ареста Дурова.
«Если говорить про защищенность в целом, то мессенджерами можно продолжать спокойно пользоваться, если соблюдать базовые правила безопасности», — цитирует СМИ эксперта компании.
Ранее «Курсив» писал о том, что Павлу Дурову продлили срок пребывания под стражей. Его задержали в Париже вечером 24 августа и могут предъявить обвинения по множеству статей, связанных с терроризмом, наркотиками и отмыванием денег.
Два дня спустя французская полиция назвала причины задержания основателя Telegram: это случилось в связи с пренебрежением кибер- и финансовыми преступлениями, совершаемыми через мессенджер. Задержание прокомментировал и президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что «это не политическое решение».
Тем временем МИД ОАЭ потребовал срочно предоставить Дурову все консульские услуги. Основатель Telegram является гражданином Объединенных Эмиратов. Ранее в защиту Павла Дурова высказались сооснователь и глава Tesla Илон Маск, один из главных современных цензоров в России Екатерина Мизулина, американский консервативный журналист, противник движения Black Lives Matter и ЛГБТ-сообщества Такер Карлсон и глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев.
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