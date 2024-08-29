18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.63
534.46
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
29.08.2024, 15:52

Мать детей Дурова заявила, что основателя Telegram лишили родительских прав

Новости Мира 0 608

Суд в Швейцарии лишил основателя Telegram Павла Дурова родительских прав. Об этом на своей странице в Instagram сообщила мать троих детей Ирина Болгар, подчеркнув, что она лично обратилась в суд за защитой прав, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

По слова Болгар, в конце 2022 года Дуров объявил ей ультиматум с целью принудить женщину к переезду в ОАЭ против воли. Она отметила, что к тому времени их личные отношения уже фактически прекратились.

«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я пользовалась на протяжении многих лет на основании нотариально заверенных бессрочных разрешений, дающих мне право тратить до 150 тыс. евро ежемесячно… Когда я заявила, что буду защищать свои права и права детей в легальном поле, он отказался подписывать согласия на продление детьми наших европейских иммиграционных документов и оформление новых», — рассказала она.

Болгар подчеркнула, что ультиматум был поставлен с целью не допустить ее обращения в европейские суды для защиты своих прав и прав детей. После этого он заблокировал возможность личного контакта.

«Он не оставил мне выбора, кроме как обратиться в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве, чтобы в первую очередь получить возможность самостоятельно срочно продлить административные документы детей… В итоге трибунал инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — поделилась Болгар.

Она пояснила, что органы опеки многократно пытались связаться с Дуровым по всем контактам, которые она предоставила. Но он не ответил.

Напомним, Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже. Основатель Telegram прибыл туда из Азербайджана. Reuters со ссылкой на полицию сообщал, что претензии к Дурову связаны с пренебрежением киберпреступлениями и финансовыми преступлениями, совершенными через платформу мессенджера.

Прокуратура Франции вечером в среду выпустила заявление, в котором говорится, что Павел Дуров выпущен под залог в 5 млн евро. Основатель мессенджера должен дважды отмечаться в полиции и ему запрещено покидать страну.

Его обвиняют в сговоре с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности проведения незаконных транзакций в составе организованной группы предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро (267,8 млн тенге).

Также говорится, что Дуров отказывается предоставить информацию по запросу органов. Обвинение считает, что Дуров участвует в распространении хакерских программ, распространяет изображения несовершеннолетних порнографического характера организованной группой. Также распространяет наркотики и участвует в мошенничестве. В обвинении говорится и о том, что Дуров участвует в отмывании денег, полученных преступных путем, в предоставлении криптографических услуг.

Адвокат Дурова Дэвид-Оливье Камински назвал обвинения, выдвинутые французскими властями в среду, абсурдными. 

39-летний Павел Дуров — основатель Telegram и Вконтакте — имеет четыре гражданства. Среди них: России, Франции, ОАЭ и Сент-Китса и Невиса. Forbes оценивает состояние Дурова в $15,5 млрд, что ставит бизнесмена на 122-е место в списке богатейших людей мира. Перед задержанием Павел Дуров посетил Азербайджан и страны Центральной Азии, в том числе и Казахстан. Тогда сообщалось, что криптовалюту TON легализовали в Казахстане. Глава Минцифры Жаслан Мадиев поддержал Дурова и заявил, что Казахстан продолжит сотрудничество с Telegram.   

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?