Мать детей Дурова заявила, что основателя Telegram лишили родительских прав

Суд в Швейцарии лишил основателя Telegram Павла Дурова родительских прав. Об этом на своей странице в Instagram сообщила мать троих детей Ирина Болгар, подчеркнув, что она лично обратилась в суд за защитой прав, передает kursiv.media

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По слова Болгар, в конце 2022 года Дуров объявил ей ультиматум с целью принудить женщину к переезду в ОАЭ против воли. Она отметила, что к тому времени их личные отношения уже фактически прекратились.

«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я пользовалась на протяжении многих лет на основании нотариально заверенных бессрочных разрешений, дающих мне право тратить до 150 тыс. евро ежемесячно… Когда я заявила, что буду защищать свои права и права детей в легальном поле, он отказался подписывать согласия на продление детьми наших европейских иммиграционных документов и оформление новых», — рассказала она.

Болгар подчеркнула, что ультиматум был поставлен с целью не допустить ее обращения в европейские суды для защиты своих прав и прав детей. После этого он заблокировал возможность личного контакта.

«Он не оставил мне выбора, кроме как обратиться в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве, чтобы в первую очередь получить возможность самостоятельно срочно продлить административные документы детей… В итоге трибунал инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — поделилась Болгар.

Она пояснила, что органы опеки многократно пытались связаться с Дуровым по всем контактам, которые она предоставила. Но он не ответил.

Напомним, Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже. Основатель Telegram прибыл туда из Азербайджана. Reuters со ссылкой на полицию сообщал, что претензии к Дурову связаны с пренебрежением киберпреступлениями и финансовыми преступлениями, совершенными через платформу мессенджера.

Прокуратура Франции вечером в среду выпустила заявление, в котором говорится, что Павел Дуров выпущен под залог в 5 млн евро. Основатель мессенджера должен дважды отмечаться в полиции и ему запрещено покидать страну.

Его обвиняют в сговоре с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности проведения незаконных транзакций в составе организованной группы предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро (267,8 млн тенге).

Также говорится, что Дуров отказывается предоставить информацию по запросу органов. Обвинение считает, что Дуров участвует в распространении хакерских программ, распространяет изображения несовершеннолетних порнографического характера организованной группой. Также распространяет наркотики и участвует в мошенничестве. В обвинении говорится и о том, что Дуров участвует в отмывании денег, полученных преступных путем, в предоставлении криптографических услуг.

Адвокат Дурова Дэвид-Оливье Камински назвал обвинения, выдвинутые французскими властями в среду, абсурдными.

39-летний Павел Дуров — основатель Telegram и Вконтакте — имеет четыре гражданства. Среди них: России, Франции, ОАЭ и Сент-Китса и Невиса. Forbes оценивает состояние Дурова в $15,5 млрд, что ставит бизнесмена на 122-е место в списке богатейших людей мира. Перед задержанием Павел Дуров посетил Азербайджан и страны Центральной Азии, в том числе и Казахстан. Тогда сообщалось, что криптовалюту TON легализовали в Казахстане. Глава Минцифры Жаслан Мадиев поддержал Дурова и заявил, что Казахстан продолжит сотрудничество с Telegram.