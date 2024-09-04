Власти Монголии объяснили, почему не арестовали Путина по ордеру МУС

Монголия придерживается политики нейтралитета в дипломатических отношениях и находится в энергетической зависимости от соседних стран. Так власти Монголии объяснили отказ арестовывать по ордеру МУС президента России Владимира Путина во время его визита в Улан-Батор, передает kursiv.media

Фото: kremlin.ru

Монголия не стала арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда из-за энергетической зависимости и политики нейтралитета.

«Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», — цитирует издание Politico представителя правительства Монголии, не раскрывая его имени.

Именно энергетическая зависимость ставит Монголию, зажатую между Россией и Китаем, в трудное положение.

«Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, о чем свидетельствуют наши официальные заявления на сегодняшний день», — добавил представитель правительства.

Владимир Путин 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом. Для главы России там расстелили красную ковровую дорожку и выстроили почетный караул.

Это первый визит Путина в страну, которая подписала Римский статут и признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Ранее МУС выдал ордер на арест главы России по подозрению в военных преступлениях во время вторжения в Украину.

Международный уголовный суд был учрежден в 1998 году. Это международный орган уголовной юстиции. Суд рассматривает дела в отношении лиц, которые ответственны за геноцид, преступления против человечности, агрессии и военные преступления.

Монголия является членом МУС с 2002 года.