В Калининградской области определили победителя на выборах губернатора. Им стал уроженец Казахстана, кандидат от «Единой России» Алексей Беспрозванных, который обошел соперников с существенным перевесом голосов, при явке в 42,2% избирателей. Об этом сообщает Новый Калининград, передает kursiv.media

Фото: МИД РФ

«За Алексея Беспрозванных свои голоса отдали 270 919 избирателей, или 76,55%. За Евгения Мишина — 33 670 избирателей, или 9,51%. За Максима Буланова — 23 249 избирателей, или 6,57%. За Юрия Шитикова — 20 791 избиратель, или 5,87 %», — пишет издание со ссылкой на данные избиркома.

Как сообщает «Коммерсантъ», Алексей Беспрозванных родился в Казахстане, ему 45 лет. Он окончил Алтайский государственный технический университет по специальностям «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» и «Экономика и управление на предприятии машиностроения».

В разные годы работал директором филиала ПАО «МТС» в Воронежской области, был зампредом правительства Воронежской области и директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ. С 2017 года — заместитель министра промышленности и торговли РФ.

В мае президент России Владимир Путин наградил уроженца Акмолинской области Елтугана Сыздыкова званием «Героя труда». Сыздыков является заместителем гендиректора предприятия в Московской области, которое конструирует ракеты для ударов по Украине.