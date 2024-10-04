Владислав Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей против Wildberries и Татьяны Ким , требуя признать недействительным слияние маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает kursiv.media

Коллаж: kursiv.media

«Подал иск на сумму свыше 350 млрд рублей. Этот иск касается всех сделок по передаче дочерних компаний и доменного имени Wildberries из ООО «Вайлдберриз» в ООО «РВБ». Я подал его против РВБ, WB и Татьяны. Речь идет о возвращении контроля над ключевыми активами компании, которые были отчуждены без моего согласия», — написал Бакальчук.

Он утверждает, что сделки по передаче активов Wildberries в ООО «РВБ» заключены незаконным путем.

Содержание иска, опубликованное Владиславом Бакальчуком

«В иске мы детально объяснили основания для признания этих сделок недействительными. Сумма переданных активов — более 350 миллиардов рублей. Это склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт и другие ключевые активы, созданные годами», — заявил совладелец WB.

Бакальчук также добавил, что сумма иска может увеличиться в ходе разбирательств.

В июне 2024 года компания Wildberries объявила о своем партнерстве с российской рекламной организацией Группой Russ. В следующем месяце стало известно о разводе Татьяны Ким с Владиславом Бакальчуком, совладельцем маркетплейса. Бакальчук обратился к Рамзану Кадырову, главе Чечни, с просьбой помочь «вернуть жену», утверждая, что она связалась с «непонятной компанией», которая под предлогом объединения пытается захватить бизнес. Кадыров охарактеризовал это объединение как «рейдерский захват» и пообещал решить возникшую проблему.

В сентябре в московском офисе Wildberries произошел инцидент со стрельбой, в котором участвовал Бакальчук. Он утверждал, что пришел на переговоры, когда началась стрельба. В результате погибли два охранника, а семеро получили ранения. Власти возбудили уголовное дело по фактам убийства, покушения на убийство, незаконного хранения оружия и самоуправства. В ходе расследования было задержано 30 человек, однако Бакальчука отпустили. В конце концов, основательница Wildberries, которая на протяжении 20 лет носила фамилию Бакальчук, вернула свою девичью фамилию и стала Татьяной Ким.