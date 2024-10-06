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05.10.2024, 19:33

Малолетний сын Кадырова поставил новый рекорд

Новости Мира 0 441

Шестнадцатилетний сын Рамзана Кадырова возглавил службу безопасности, охраняющую главу Чечни и попал за это в российскую Книгу рекордов. Это не первое назначение несовершеннолетнего Адама Кадырова, передает Курсив.

Фото с сайта obzor.io
Фото с сайта obzor.io

Адам Кадыров, родившийся в 2007 году, занял пост начальника отдела безопасности, охраняющей его отца, еще в конце 2023 года. О том, что подросток стал рекордсменом России, стало известно лишь сейчас, на соревнованиях ММА в столице Чеченской Республики – Грозном. 

Рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но тем не менее мы ждали подходящего момента, - отметил ведущий во время вручения сертификата сыну Кадырова. 

Российское издание РБК отмечает, что Адам Кадыров в апреле 2024 года стал курировать одно из высших учебных заведений РФ – Университета спецназа. А в августе этого года ему выдали орден Ахмата Кадырова — наивысшую чеченскую награду. 

За год до этого сын Кадырова избил в столичном СИЗО Никиту Журавеля, которого обвинили в подожжении Корана. Рамзан Кадыров отреагировал на это похвалой, заявив, что его сын «герой всех мусульман». 

Летом «Курсив» рассказывал о кадровых перестановках в Чеченском правительстве, где Рамзан Кадыров в очередной раз назначил разных своих родственников на высокие посты. В частности, он назначил своего 27-летнего племянника на пост главы Совбеза. А ранее тот занимал позицию в чеченском кабмине.  

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
А завтра-послезавтра Путин на полусогнутых ногах присвоит ему героя России и подарит генеральские погоны
05.10.2024, 17:06
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