Малолетний сын Кадырова поставил новый рекорд

Шестнадцатилетний сын Рамзана Кадырова возглавил службу безопасности, охраняющую главу Чечни и попал за это в российскую Книгу рекордов. Это не первое назначение несовершеннолетнего Адама Кадырова, передает Курсив .

Фото с сайта obzor.io

Адам Кадыров, родившийся в 2007 году, занял пост начальника отдела безопасности, охраняющей его отца, еще в конце 2023 года. О том, что подросток стал рекордсменом России, стало известно лишь сейчас, на соревнованиях ММА в столице Чеченской Республики – Грозном.

Рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но тем не менее мы ждали подходящего момента, - отметил ведущий во время вручения сертификата сыну Кадырова.

Российское издание РБК отмечает, что Адам Кадыров в апреле 2024 года стал курировать одно из высших учебных заведений РФ – Университета спецназа. А в августе этого года ему выдали орден Ахмата Кадырова — наивысшую чеченскую награду.

За год до этого сын Кадырова избил в столичном СИЗО Никиту Журавеля, которого обвинили в подожжении Корана. Рамзан Кадыров отреагировал на это похвалой, заявив, что его сын «герой всех мусульман».

Летом «Курсив» рассказывал о кадровых перестановках в Чеченском правительстве, где Рамзан Кадыров в очередной раз назначил разных своих родственников на высокие посты. В частности, он назначил своего 27-летнего племянника на пост главы Совбеза. А ранее тот занимал позицию в чеченском кабмине.