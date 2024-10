Майкл Джексон был девственником до 35 лет: Лиза Мари Пресли раскрыла подробности брака с певцом

Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон начали встречаться в 1994 году. Певица рассталась со своим первым мужем музыкантом Дэнни Кио после того, как Джексон признался ей в любви в Лас-Вегасе.

«Майкл сказал: «Не знаю, заметила ли ты, но я по уши влюблен в тебя. Я хочу, чтобы мы поженились и чтобы у тебя были мои дети»», – делится Лиза в посмертных мемуарах «Отсюда в великое неизвестное» (From Here to the Great Unknown).