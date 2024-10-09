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09.10.2024, 14:44

Майкл Джексон был девственником до 35 лет: Лиза Мари Пресли раскрыла подробности брака с певцом

Новости Мира 0 1 188

В посмертных мемуарах дочь Элвиса Пресли Лиза Мари рассказала о браке с легендой поп-музыки Майклом Джексоном. По словам певицы, Майкл Джексон оставался девственником до 35 лет, передает kursiv.media

Фото с сайта kursiv.media
Фото с сайта kursiv.media

Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон начали встречаться в 1994 году. Певица рассталась со своим первым мужем музыкантом Дэнни Кио после того, как Джексон признался ей в любви в Лас-Вегасе.

«Майкл сказал: «Не знаю, заметила ли ты, но я по уши влюблен в тебя. Я хочу, чтобы мы поженились и чтобы у тебя были мои дети»», – делится Лиза в посмертных мемуарах «Отсюда в великое неизвестное» (From Here to the Great Unknown).

Источник: Ken Goff /Globe Photos

На момент встречи, утверждает Пресли, 35-летний Майкл оставался девственником.

Я думаю, он целовался с Татум О’Нил, и у него была связь с Брук Шилдс, которая не была физической, если не считать поцелуя. Он сказал, что Мадонна тоже однажды пыталась с ним переспать, но ничего не вышло. Я была в ужасе, потому что не хотела сделать неправильный шаг.

Источник: AFP

Кроме подробностей об интимной жизни с певцом, Лиза Мари описала, как хранила тело своего 27-летнего сына Бенджамина Кио в течение двух месяцев у себя дома. Бенджамин застрелился у себя дома в Калабасасе. Пресли тяжело переживала потерю ребенка и не могла определиться, где его похоронить – на Гавайях или в семейном поместье в Мемфисе, где похоронен Элвис Пресли.

В комнате, где находилось тело, стояла постоянная температура 12°C. Чтобы почтить память Бенждамина, Лиза Мари и ее дочь Даниэль Райли Кио сделали татуировки его имени. Для этого женщины вызвали татуировщика на дом и показали необходимый шрифт для тату на теле Бенджамина.

Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон развелись в августе 1996 года, после двух лет отношений. Дочь Элвиса Пресли скончалась в январе 2024-го в возрасте 54 лет из-за осложнений после перенесенной бариатрической операции. После ее смерти Даниэль Райли Кио завершила мемуары, прослушав записи, оставленные матерью. 

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