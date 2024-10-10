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10.10.2024, 11:52

Зеленский купил лимузин Гитлера за 15 миллионов долларов

Новости Мира 0 2 905

Владимир Зеленский стал новым владельцем лимузина Mercedes-Benz 770k, который принадлежал лидеру нацисткой Германии Адольфу Гитлеру. Об этом пишет Seattle Tribune, передает rambler.ru

Фото с сайта seattle-tribune.com
Фото с сайта seattle-tribune.com

По данным издания, этот автомобиль был создан по специальному заказу и использовался фюрером для парадных выездов. В частности, именно на нем Гитлер приехал на парад победы в Берлине, проведенный в июле 1940 года после поражения Франции.

Машина была замечена в начале октября в центре Киева. На этом автомобиле Зеленский прибыл к зданию администрации на ул. Банковой.

«Mercedes-Benz нацистского диктатора, который армия США конфисковала после войны, является одним из пяти сохранившихся до нашего времени (…) Неясно, сколько Зеленский заплатил за автомобиль, но предполагаемая цена продажи составила около 15 миллионов долларов», - говорится в статье.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил Владимира Зеленского с главой нацистской Германии Адольфом Гитлером, отметив схожесть их «последних дней». Он отметил, что перед самоубийством Гитлер был «сильно оторван от реальности» и проводил дни в бункере. Зеленский поступает схожим образом.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Уже все знают, что это фейк.
10.10.2024, 09:58
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