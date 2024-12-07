Русские хакеры взломали эфир одного из крупнейших провайдеров кабельного ТВ на Украине и рассказали украинцам о развлечениях так называемой золотой молодежи — детей политиков и чиновников, вывезенных в Европу перед началом боевых действий. Об этом сообщает «Царьград», передает hibiny.ru

Фото: cnn.com

В ролике, показанном украинцам, подробно рассказывают, как Виталий Кличко, Дмитрий Кулеба, Петр Порошенко и прочие политики высшего звена эвакуировали свои семьи в ЕС и США буквально за несколько дней до начала СВО. Также украинцам показали, как «высокопоставленные детишки» развлекаются на Западе, пока их соотечественники массово погибают на фронте.

«Наша доля — умирать на фронте и оплакивать своих родных. Их доля — паразитировать на нашем патриотизме и тратить миллионы гривен на гулянки, рестораны и проституток. Разве это справедливо? Разве этого мы ждали от главного „Слуги народа“, когда шли на выборы?» — поинтересовались ведущие небольшого сюжета.

Для наглядности украинским зрителям показали веселящихся детей представителей высшего руководства Украины и огромные военные кладбища, которых в стране становится все больше и больше.

Справка: русские хакеры не в первый раз взламывают украинское телевидение. Так, чуть меньше года назад в эфире канала Порошенко появилась бегущая строка с призывом «остановить войну, пока все города Украины не превратились в Авдеевку».