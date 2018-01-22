Развивать рыбное хозяйство планируют в Баутино

- Как только будет готово технико-экономическое обоснование, проект представят инвесторам. Возможно сотрудничество с АО «Аграрная кредитная корпорация», - отметил Даулеткерей Мендиханов.
Поручение разработать отчет развития села акиму Баутино Даулеткерею Мендиханову дал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.
- Даю недельный срок подготовить полный отчет по развитию села Баутино, начиная от рыболовных хозяйств, животноводческих ферм и заканчивая проверкой мест массового отдыха по всему побережью. Также обращаюсь к частным компаниям, работающим здесь. Я хотел бы знать, чем конкретно вы помогаете в социальном развитии района? Все компании, у которых есть свои суда, могут также отработать потенциальные возможности помощи местным рыболовам, - сказал Ералы Тугжанов.
Одним из основателей рыбного хозяйства в Тупкараганском районе считают промышленника Захара Дубского.
- По предложению генерал-губернатора Куропаткина Захар Дубский построил ледник, имеющий большое значение для поднятия местного промысла как в части улучшения качества приготовления рыбы, так и повышения цены на нее. Дубский и Трусов слыли лучшими икрянщиками в селении. Последний научился этому делу на ватаге Дубского, работая рядом с ним в течение нескольких лет и подсмотрев секрет приготовления. Вместе с тем Дубский открыл ловцам мелкий кредит. После чего резко возросло благосостояние местного населения, - передает официальный сайт управления туризма Мангистауской области.
Село Баутино носит имя первого председателя совдепа Алексея Егоровича Баутина со 2 июля 1921 года. Ранее населенный пункт назывался станицей Николаевской.
В настоящее время в селе Баутино проживает 4554 жителя. Зарегистрировано 52 бизнес-объекта.