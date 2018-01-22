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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 09:57

Просмотров: 559

Развивать рыбное хозяйство планируют в Баутино

О планах по развитию отрасли рассказал Даулеткерей Мендиханов, аким села Баутино.

Фото из архива Lada.kz
В селе 50 предпринимателей занимаются рыболовством. В целях развития рыбного хозяйства в селе планируют организовать пункт приема рыбы, рыбокоптильный, морозильный и консервный цеха.

- Как только будет готово технико-экономическое обоснование, проект представят инвесторам. Возможно сотрудничество с АО «Аграрная кредитная корпорация», - отметил Даулеткерей Мендиханов.

Поручение разработать отчет развития села акиму Баутино Даулеткерею Мендиханову дал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

- Даю недельный срок подготовить полный отчет по развитию села Баутино, начиная от рыболовных хозяйств, животноводческих ферм и заканчивая проверкой мест массового отдыха по всему побережью. Также обращаюсь к частным компаниям, работающим здесь. Я хотел бы знать, чем конкретно вы помогаете в социальном развитии района? Все компании, у которых есть свои суда, могут также отработать потенциальные возможности помощи местным рыболовам, - сказал Ералы Тугжанов.

Одним из основателей рыбного хозяйства в Тупкараганском районе считают промышленника Захара Дубского.

- По предложению генерал-губернатора Куропаткина Захар Дубский построил ледник, имеющий большое значение для поднятия местного промысла как в части улучшения качества приготовления рыбы, так и повышения цены на нее. Дубский и Трусов слыли лучшими икрянщиками в селении. Последний научился этому делу на ватаге Дубского, работая рядом с ним в течение нескольких лет и подсмотрев секрет приготовления. Вместе с тем Дубский открыл ловцам мелкий кредит. После чего резко возросло благосостояние местного населения, - передает официальный сайт управления туризма Мангистауской области.

Село Баутино носит имя первого председателя совдепа Алексея Егоровича Баутина со 2 июля 1921 года. Ранее населенный пункт назывался станицей Николаевской.

В настоящее время в селе Баутино проживает 4554 жителя. Зарегистрировано 52 бизнес-объекта.


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Комментарии ( 7 )

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Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 11:47
Благими намерениями устлана дорога в АД
 
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  • fitter
 ник актау (Посетители) Сегодня, 11:25
А проблема с незанным выловом, былп есть и будет , это как гидра 1 голову отрезали выросла в лучшем случа1 а так 2 ! Надо опыт соседей из ирана изучать !
 
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  • Ну Ну
  • elek
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:16
Цитата: КореннойОралман
Кашаган тут не причем совершенно.

Очень даже причем.
 
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  • fitter
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 11:00
ник актау,
Кашаган тут не причем совершенно.
Причина - бракаши и отсутствие контроля со стороны властей
 
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  • Wok
  • Лесник
  • elek
 ник актау (Посетители) Сегодня, 10:46
Рыбы столько у нас нет в пром маштабах лов уже не возможен , вместо рыбной отрасли построили кашаган , теперь одно толком не работает , а другое загубили в ходе его строительства !
 
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  • Ну Ну
  • schmidt.m
  • Wok
 zayaz (Посетители) Сегодня, 10:10
новая неделя... новые "планы"...
 
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  • mer
 schmidt.m (Посетители) Сегодня, 10:07
Развивать рыбное хозяйство планируют в Баутино

Одно уже "развили" в Акшукуре. skuchno
 
 

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