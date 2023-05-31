Список и контакты баз отдыха Актау

База отдыха «Стигл»

Дом отдыха «Сая»

База отдыха «Серебряные пески»

База отдыха «Комарово»

База отдыха «Tree of Life»

База отдыха «Золотое солнышко»

Официальное открытие баз отдыха планируется 1 июня. Журналистам издания не удалось связаться с администрацией баз Sunset, «Бриз», «Алау» и «Монтажник». На территории нескольких участков побережья ведутся строительные работы без паспортов объекта.База отдыха «Стигл» находится в 17 километрах от Актау. Оптимальным маршрутом без учетов пробок до базы можно добраться за 20 минут.На территории расположены гостиница и комплекс «Теремок». Номера в гостинице обойдутся гостям от 24 000 до 60 000 тенге в сутки. За ребенка от пяти до 13 лет придется доплатить 6000 тенге, от 13 лет и более – 12 000 тенге. Максимум комнат в номерах – две. В стоимость номеров входит пользование комплексом SPA. Доплата за ребенка от пяти до 13 лет – 2 000 тенге.В корпусе «Теремок» двухместные номера обойдутся посетителям в 12 тысяч тенге в сутки, трехместный номер – 18 тысяч тенге.Посетители могут арендовать конференц-зал. Час аренды большого зала обойдется в 30 тысяч тенге, восемь часов аренды – 180 тысяч тенге. Аренда малого зала на час и восемь часов будет стоить 8000 и 40000 тенге соответственно.Гостям также предоставляется возможность отдохнуть в приморской бане и SPA-центре. Вместительность бани – семь человек, если свыше семи человек, то придется за каждого заплатить по две тысячи тенге. Пользование кабинками классов Standart и VIP обойдется 8000 и 12000 тенге соответственно.Стоимость посещения комплекса, куда входит бассейн, финская и фитобани, тренажерный зал, составляет 5000 тенге за три часа на взрослого человека, дети до семи лет - бесплатно, от семи до 13 лет – 2 000 тенге.Вход на территорию базы стоит 2 000 тенге для взрослого человека, детям от пяти до 13 лет – 1 000 тенге, детям до пяти лет – бесплатно. За эти деньги посетители могут пользоваться парковкой, туалетом, душем и лежаками. Отдыхающим предоставляются платные водные аттракционы. Территория базы находится под охраной, ведется видеонаблюдение.Дом отдыха «Сая» находится от Актау почти в 18 километрах и функционирует круглый год. На территории дома отдыха имеется трехэтажный корпус с комфортабельными номерами. При дневном посещении с 10:00 до 20:00 часов аренда двухместных стандартных номеров для одного человека обойдется в 10 000 тенге. В номере есть телевизор, кондиционер, холодильник, санузел и душевая кабина.Обед и ужин обойдутся в 2 500 и 1 500 тенге соответственно.Для посетителей, арендующих номера на сутки, стоимость составит 20 000 тысяч с одного человека. В цену входит трехразовое питание и полдник. Более комфортабельные номера будут стоить 60 000 тысяч тенге в сутки.В доме отдыха функционируют бальнеологическое и физиотерапевтические отделения. Бальнеологическое отделение включает в себя радоновые ванны, фитобочки, горячее обертывание и массаж. В физиотерапевтическом отделении гости могут пройти парафино-озокеритовое лечение, ультравысокочастотную и сверхвысокочастотную терапии, магнитотерапию, ингаляцию и электрофорез. На территории находится открытый бассейн, наполненный радоновой водой из подземного источника.Вход на территорию дома отдыха «Сая» для взрослого человека составит 4 000 тенге, детям от пяти до 12 лет – 2 000 тенге, для детей младше пяти лет – вход бесплатный. Гостям предлагается снять в аренду домики. Стоимость аренды - 2 000 тенге с человека в сутки (без ночевки). Аренда домика днем обойдется в 1 000 тенге. Аренда топчана на 30 человек составляет 12 000 тенге.Расчетное время заселения с 09:00 до 12:00 часов.База отдыха «Серебряные пески» расположена в 18,6 километра от города. Вход на базу «Серебряные пески» для взрослых и детей старше 14 лет составляет 2 000 тенге, детям с 12 до 14 лет – 1 000 тенге, с пяти до 12 лет - 800 тенге, до пяти лет - бесплатно.На территории базы имеются двухместные домики, четырехместные и восьмиместные контейнеры, переоборудованные под домики для отдыха, а также юрты. В часы дневного посещения (с 12:00 до 23:00 часов) аренда деревянного домика обойдется в 6 000 тенге, четырехместного контейнера - 6 000 тенге, восьмиместного – 12 000 тенге. Юрты будут стоить от десяти до 15 тысяч тенге.Цены на суточный отдых (с 12:00 до 11:00 следующего дня) в двухместном деревянном домике обойдется посетителям в 10 000 тенге, цена за четырёхместный - 15 000 тенге. Комната на четыре места в здании администрации стоит 12 000 тенге.Сутки в двух-, четырех-, шести- и восьмиместном оборудованном контейнере обойдется гостям в 10 000, 15 000, 20 000 и 30 000 тенге соответственно. Отдельный восьмиместный контейнер с топчаном стоит 35 тысяч тенге в сутки. VIP-номер на три места (два взрослых + ребенок) обойдется в 25 тысяч тенге в сутки.Аренда беседок – 3 000 тенге. Отдельные беседки под номерами 1, 8 и 2 будут стоить 5 000 тенге.Цена за аренду топчана на берегу моря составляет 5 000 тенге. Гости также могут использовать казан стоимостью 3 000 тенге за аренду на время отдыха.На территории базы отдыха есть охраняемая парковка с видеонаблюдением. Въезд на нее стоит 500 тенге. Пользование спортивной и детской площадками, мангалом и шезлонгами – бесплатно.База отдыха находится в 19,5 километра от Актау. Вход на территорию базы с одного взрослого человека будет стоить 2 500 тенге. За детей с 8 до 12 лет придется заплатить 500 тенге, вход для детей до 7 семи лет – бесплатный. Для людей с ограниченными возможностями вход также бесплатный. В стоимость входит пользование шезлонгами, туалетом, раздевалками, мангалами, летней и детской площадками. Дневное посещение базы отдыха осуществляется с 10:00 до 22:00 часов.Отдых под навесом для гостей обойдется в 2 500 тенге, вход на территорию базы в эту стоимость не входит. Посетители также могут арендовать домики и топчаны. Трёхкомнатный улучшенный домик вместимостью шесть человек обойдется в 40 000 тенге в сутки. Двухкомнатный «стандарт» такой же вместимостью будет стоить 26 000 тенге. Однокомнатный двухместный «стандарт» без санузла обойдется в 10 тысяч тенге.Трехкомнатный номер, в котором поместятся от семи до девяти человек, обойдется посетителям в 35 тысяч тенге, домик категории VIP вместимостью до десяти человек будет стоить 50 тысяч тенге. На базе также можно арендовать три отдельно стоящих «вагончика», шесть комнат, которые вмещают до десяти человек, отдых обойдется в 50 тысяч тенге. Если количество человек превышает вместимость домика, осуществляется дополнительная оплата по 2 500 тенге за человека.Гости могут арендовать топчан, минимум от пяти и максимум до десяти человек, за 3 000 тенге с человека.На территории базы есть охраняемая стоянка с видеонаблюдением. Парковка на ней обойдется в тысячу тенге за автомобиль, снаружи базы – бесплатно.Курортный комплекс «Tree of Life» находится в 28 километрах от города. Территория базы включает в себя одноименный четырехзвездочный отель нового поколения, многофункциональный аквапарк с аттракционами, девять открытых и один крытый бассейны, банный комплекс, SPA-салон, сауну, пять ресторанов, кафе, ночной клуб, тренажёрный зал, караоке, а также современный конференц-зал для проведения деловых мероприятий.Стоимость стандартного номера в гостинице с двумя односпальными кроватями будет стоить 38 800 тенге в сутки. Улучшенный номер для троих с одной двуспальной кроватью и диваном обойдется в 52 500 тенге. Цена за двухкомнатный номер с двумя двуспальными кроватями вместимостью до четырех человек составляет 69 300 тенге. Номер «Mini suite» для двоих обойдется в 67 500 тенге. «Junior suite» с двуспальной и односпальной кроватями будет стоить 82 500 тенге. Стоимость «Superior Suite» для четырех человек – 135 000 тенге.Гости могут заселиться в отдельные LUX-номера. Однокомнатный LUX для двоих обойдется отдыхающим в 66 тысяч тенге в сутки. Аренда двухкомнатного LUX-номера для троих будет стоить 72 600 тенге. Трехкомнатный LUX вместимостью до пяти человек – за 112 тысяч тенге. Стоимость четырехкомнатного LUX-номера для семерых составляет 179 тысяч тенге.Для посетителей предоставлена возможность арендовать четыре вида бунгало. Бунгало для троих будет стоить 48 600 тенге в сутки. Улучшенный вариант бунгало – 57 600 тенге. Бунгало для семьи вместимостью до пяти человек обойдется отдыхающим в 80 500 тенге. Аренда бунгало для троих категории LUX будет стоить 66 600 тенге.Гости базы отдыха могут взять в аренду комфортабельные коттеджи категории VIP. Коттеджи вместимостью до девяти человек обойдутся в 270 500 тенге в сутки.VIP коттедж вместимостью до 11 человек будет стоить 242 тысячи тенге. Дополнительное место за взрослого человека будет стоить 12 000 тенге в сутки. За ребёнка от четырех до 12 лет - 6 000 тенге в сутки.В стоимость номера включены завтрак, посещение аквапарка и пляжа, использование шезлонгов и парковки.Комплекс «Tree of Life» предлагает своим гостям и дополнительные услуги. Посетители могут отдохнуть в морской бане вместимостью до десяти человек. Первый час в ней будет стоить 30 тысяч тенге, последующие часы – 25 тысяч тенге. Час отдыха в финской бане вместимостью до восьми человек обойдется гостям в 15 тысяч тенге.Посетители с детьми от двух лет могут воспользоваться услугами няни, час работы которой стоит 2 000 тенге.В наличии услуг комплекса - аренда конференц-зала вместимостью от 80 до 100 человек и стоимостью 150 тысяч тенге в день. Посетителям также предоставляются платные водные развлечения - скутер, катер, «бананы», «таблетки», рыбалка.База «Золотое солнышко» расположена в 35,5 километра от Актау. Вход на территорию базы – 1 500 тенге.Гости могут взять в аренду трехместный домик вместе с беседкой за 30 000 тенге в сутки. Размещение в четырех-, пяти-, шести-, восьми- и десятиместном домиках будет стоить 30 000, 35 000, 40 000, 45 000 и 55 000 тенге соответственно. С понедельника по четверг на размещение в домиках действует 30-процентная скидка.Посетители могут арендовать домики на сезон. Веранды из камня обойдутся отдыхающим в два миллиона тенге, из металла – 1,6 миллиона тенге.Четырехместный и восьмиместный таунхаусы будут стоить 700 тысяч и 1,8 миллиона тенге соответственно. Оборудованный под отдых контейнер обойдется в 700 000 тенге.