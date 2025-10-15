В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало

В Казахстане вновь заговорили о необходимости реформирования пенсионной системы. Эксперты и аналитики ЕНПФ пришли к выводу, что нынешняя ставка обязательных пенсионных взносов в размере 10% от заработной платы не обеспечивает достойного уровня пенсионного дохода, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно годовому актуарному отчету Единого накопительного пенсионного фонда за 2024 год, существующая модель накоплений требует пересмотра.
Исследования, проведенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показали:
ставка 10% не позволяет накопить достаточный капитал для комфортной старости;
чтобы получить коэффициент замещения доходов хотя бы на уровне 30%, необходимо перечислять 13% в течение 40 лет либо 18% — на протяжении 30 лет.
ЕНПФ отмечает, что даже при длительном трудовом стаже в 20 лет нынешняя ставка не обеспечивает желаемого уровня выплат: в этом случае требуемый размер взносов должен составлять почти 29,2%, что значительно превышает действующую норму.
Группа отечественных экономистов разработала и направила на рассмотрение Президенту РК пакет предложений, предусматривающих внедрение новой, более справедливой схемы — модели «4+1».
Согласно этой концепции:
4% взносов работодателя предлагается направлять на индивидуальные пенсионные счета работников, которые будут находиться в их собственности и передаваться по наследству;
1% — перечислять в общий страховой фонд, предназначенный для пожизненных выплат пенсионерам.
Таким образом, общая совокупность обязательных отчислений достигнет 14%:
10% — существующие индивидуальные накопления;
4% — новый компонент взносов работодателя, из которых 1% формирует общий страховой резерв.
После выхода на пенсию граждане смогут получать выплаты из нескольких источников:
собственные накопления в ЕНПФ (10%);
обязательные взносы работодателя (5%);
средства с индивидуального пенсионного счета (4%);
пожизненные выплаты из общего страхового фонда (1%).
Предполагается, что когда средства на индивидуальном счете будут исчерпаны — примерно к 80 годам — гражданин перейдет на пожизненные выплаты с общего страхового счета.
При этом доступ к этим выплатам получат только добросовестные участники системы, имеющие достаточный трудовой стаж и уровень накоплений.
ЕНПФ подчеркивает, что международная практика подтверждает необходимость увеличения ставок пенсионных взносов. В странах ОЭСР средний уровень совокупных отчислений составляет около 18,2%, что почти вдвое превышает казахстанский показатель.
Специалисты считают, что повышение пенсионных отчислений — не просто экономическая мера, а гарантия финансовой устойчивости граждан в будущем.
Рекомендовано поэтапно увеличивать размер обязательных выплат, вовлекая работодателей и стимулируя добровольные накопления.
Выводы экспертов однозначны — существующая ставка 10% не обеспечивает адекватного пенсионного дохода.
Для создания устойчивой системы необходимо комплексное реформирование, включающее:
постепенное повышение ставки взносов;
расширение участия работодателей;
внедрение элементов страхового и накопительного подходов.
Модель «4+1» рассматривается как один из наиболее реалистичных вариантов, позволяющих сбалансировать интересы работников, работодателей и государства, обеспечив казахстанцам более надежное будущее.
