15.10.2025, 16:12

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало

Новости Казахстана 0 461

В Казахстане вновь заговорили о необходимости реформирования пенсионной системы. Эксперты и аналитики ЕНПФ пришли к выводу, что нынешняя ставка обязательных пенсионных взносов в размере 10% от заработной платы не обеспечивает достойного уровня пенсионного дохода, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Анализ ЕНПФ: действующая ставка не покрывает потребности будущих пенсионеров

Согласно годовому актуарному отчету Единого накопительного пенсионного фонда за 2024 год, существующая модель накоплений требует пересмотра.
Исследования, проведенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показали:

  • ставка 10% не позволяет накопить достаточный капитал для комфортной старости;

  • чтобы получить коэффициент замещения доходов хотя бы на уровне 30%, необходимо перечислять 13% в течение 40 лет либо 18% — на протяжении 30 лет.

ЕНПФ отмечает, что даже при длительном трудовом стаже в 20 лет нынешняя ставка не обеспечивает желаемого уровня выплат: в этом случае требуемый размер взносов должен составлять почти 29,2%, что значительно превышает действующую норму.

Инициатива казахстанских экспертов: модель «4+1»

Группа отечественных экономистов разработала и направила на рассмотрение Президенту РК пакет предложений, предусматривающих внедрение новой, более справедливой схемы — модели «4+1».

Согласно этой концепции:

  • 4% взносов работодателя предлагается направлять на индивидуальные пенсионные счета работников, которые будут находиться в их собственности и передаваться по наследству;

  • 1% — перечислять в общий страховой фонд, предназначенный для пожизненных выплат пенсионерам.

Таким образом, общая совокупность обязательных отчислений достигнет 14%:
10% — существующие индивидуальные накопления;
4% — новый компонент взносов работодателя, из которых 1% формирует общий страховой резерв.

Как будет работать система «4+1»

После выхода на пенсию граждане смогут получать выплаты из нескольких источников:

  • собственные накопления в ЕНПФ (10%);

  • обязательные взносы работодателя (5%);

  • средства с индивидуального пенсионного счета (4%);

  • пожизненные выплаты из общего страхового фонда (1%).

Предполагается, что когда средства на индивидуальном счете будут исчерпаны — примерно к 80 годам — гражданин перейдет на пожизненные выплаты с общего страхового счета.

При этом доступ к этим выплатам получат только добросовестные участники системы, имеющие достаточный трудовой стаж и уровень накоплений.

Международный контекст: Казахстан отстает от мировых стандартов

ЕНПФ подчеркивает, что международная практика подтверждает необходимость увеличения ставок пенсионных взносов. В странах ОЭСР средний уровень совокупных отчислений составляет около 18,2%, что почти вдвое превышает казахстанский показатель.

Специалисты считают, что повышение пенсионных отчислений — не просто экономическая мера, а гарантия финансовой устойчивости граждан в будущем.
Рекомендовано поэтапно увеличивать размер обязательных выплат, вовлекая работодателей и стимулируя добровольные накопления.

Итог: реформирование неизбежно

Выводы экспертов однозначны — существующая ставка 10% не обеспечивает адекватного пенсионного дохода.
Для создания устойчивой системы необходимо комплексное реформирование, включающее:

  • постепенное повышение ставки взносов;

  • расширение участия работодателей;

  • внедрение элементов страхового и накопительного подходов.

Модель «4+1» рассматривается как один из наиболее реалистичных вариантов, позволяющих сбалансировать интересы работников, работодателей и государства, обеспечив казахстанцам более надежное будущее.

0
8
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
kolu411
kolu411
Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
15.10.2025, 12:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

