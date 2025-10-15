В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане вновь заговорили о необходимости реформирования пенсионной системы. Эксперты и аналитики ЕНПФ пришли к выводу, что нынешняя ставка обязательных пенсионных взносов в размере 10% от заработной платы не обеспечивает достойного уровня пенсионного дохода, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Анализ ЕНПФ: действующая ставка не покрывает потребности будущих пенсионеров

Согласно годовому актуарному отчету Единого накопительного пенсионного фонда за 2024 год, существующая модель накоплений требует пересмотра.

Исследования, проведенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показали:

ставка 10% не позволяет накопить достаточный капитал для комфортной старости;

чтобы получить коэффициент замещения доходов хотя бы на уровне 30%, необходимо перечислять 13% в течение 40 лет либо 18% — на протяжении 30 лет.

ЕНПФ отмечает, что даже при длительном трудовом стаже в 20 лет нынешняя ставка не обеспечивает желаемого уровня выплат: в этом случае требуемый размер взносов должен составлять почти 29,2%, что значительно превышает действующую норму.

Инициатива казахстанских экспертов: модель «4+1»

Группа отечественных экономистов разработала и направила на рассмотрение Президенту РК пакет предложений, предусматривающих внедрение новой, более справедливой схемы — модели «4+1».

Согласно этой концепции:

4% взносов работодателя предлагается направлять на индивидуальные пенсионные счета работников , которые будут находиться в их собственности и передаваться по наследству;

1% — перечислять в общий страховой фонд, предназначенный для пожизненных выплат пенсионерам.

Таким образом, общая совокупность обязательных отчислений достигнет 14%:

10% — существующие индивидуальные накопления;

4% — новый компонент взносов работодателя, из которых 1% формирует общий страховой резерв.

Как будет работать система «4+1»

После выхода на пенсию граждане смогут получать выплаты из нескольких источников:

собственные накопления в ЕНПФ (10%);

обязательные взносы работодателя (5%);

средства с индивидуального пенсионного счета (4%);

пожизненные выплаты из общего страхового фонда (1%).

Предполагается, что когда средства на индивидуальном счете будут исчерпаны — примерно к 80 годам — гражданин перейдет на пожизненные выплаты с общего страхового счета.

При этом доступ к этим выплатам получат только добросовестные участники системы, имеющие достаточный трудовой стаж и уровень накоплений.

Международный контекст: Казахстан отстает от мировых стандартов

ЕНПФ подчеркивает, что международная практика подтверждает необходимость увеличения ставок пенсионных взносов. В странах ОЭСР средний уровень совокупных отчислений составляет около 18,2%, что почти вдвое превышает казахстанский показатель.

Специалисты считают, что повышение пенсионных отчислений — не просто экономическая мера, а гарантия финансовой устойчивости граждан в будущем.

Рекомендовано поэтапно увеличивать размер обязательных выплат, вовлекая работодателей и стимулируя добровольные накопления.

Итог: реформирование неизбежно

Выводы экспертов однозначны — существующая ставка 10% не обеспечивает адекватного пенсионного дохода.

Для создания устойчивой системы необходимо комплексное реформирование, включающее:

постепенное повышение ставки взносов;

расширение участия работодателей;

внедрение элементов страхового и накопительного подходов.

Модель «4+1» рассматривается как один из наиболее реалистичных вариантов, позволяющих сбалансировать интересы работников, работодателей и государства, обеспечив казахстанцам более надежное будущее.