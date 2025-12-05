С января 2026 года: новые правила пенсионных отчислений для всех казахстанцев

С января 2026 года в Казахстане вступает в силу новая система специальных налоговых режимов (СНР), которая напрямую повлияет на ставки обязательных пенсионных взносов (ОПВ). Об этом сообщили в Едином национальном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Три основных специальных налоговых режима

Новая налоговая система охватывает три категории налогоплательщиков:

Самозанятые граждане – физические лица, не зарегистрированные как индивидуальные предприниматели и не использующие наемный труд. СНР на основе упрощенной декларации – индивидуальные предприниматели и юридические лица, соответствующие установленным условиям. Крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ) – владельцы или пользователи земельных участков в Казахстане.

Каждая категория будет оплачивать обязательные пенсионные взносы в зависимости от дохода и специфики деятельности.

Самозанятые: минимальные ставки, но обязательные

Для самозанятых граждан введены следующие условия:

Доход не должен превышать 300 МРП в месяц (около 1,3 млн тенге) или 3600 МРП в год (около 15,6 млн тенге) .

Самозанятые обязаны самостоятельно вносить: ОПВ – 1% от дохода ; ОПВР – 1% от дохода (взносы «работодателя», которые самозанятый перечисляет сам).



Таким образом, суммарная пенсионная нагрузка для самозанятых составит 2% от дохода.

СНР на основе упрощенной декларации: повышенные взносы

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих упрощенную декларацию, действуют другие ставки:

Годовой доход не должен превышать 600 тыс. МРП (около 2,6 млрд тенге) .

Деятельность не должна входить в перечень запрещенных для этого режима.

Ставки пенсионных взносов в 2026 году:

ОПВ – 10% от дохода ;

ОПВР – 3,5% от дохода, с ежегодным повышением до 5% к 2028 году.

Эти правила позволят предприятиям планировать пенсионные выплаты с учетом постепенного роста нагрузки.

Крестьянские и фермерские хозяйства: аналогичные условия

Ставки пенсионных взносов для КФХ совпадают с режимом на основе упрощенной декларации:

ОПВ – 10% от дохода ;

ОПВР – 3,5% в 2026 году с постепенным повышением до 5%.

Применять этот режим могут только хозяйства, которые владеют или пользуются земельными участками в Казахстане.

Важный срок оплаты

Для всех категорий налогоплательщиков пенсионные взносы должны перечисляться не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода. Несвоевременная уплата может повлечь штрафные санкции.