04.12.2025, 19:35

С января 2026 года: новые правила пенсионных отчислений для всех казахстанцев

Новости Казахстана 0 473

С января 2026 года в Казахстане вступает в силу новая система специальных налоговых режимов (СНР), которая напрямую повлияет на ставки обязательных пенсионных взносов (ОПВ). Об этом сообщили в Едином национальном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Три основных специальных налоговых режима

Новая налоговая система охватывает три категории налогоплательщиков:

  1. Самозанятые граждане – физические лица, не зарегистрированные как индивидуальные предприниматели и не использующие наемный труд.

  2. СНР на основе упрощенной декларации – индивидуальные предприниматели и юридические лица, соответствующие установленным условиям.

  3. Крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ) – владельцы или пользователи земельных участков в Казахстане.

Каждая категория будет оплачивать обязательные пенсионные взносы в зависимости от дохода и специфики деятельности.

Самозанятые: минимальные ставки, но обязательные

Для самозанятых граждан введены следующие условия:

  • Доход не должен превышать 300 МРП в месяц (около 1,3 млн тенге) или 3600 МРП в год (около 15,6 млн тенге).

  • Самозанятые обязаны самостоятельно вносить:

    • ОПВ – 1% от дохода;

    • ОПВР – 1% от дохода (взносы «работодателя», которые самозанятый перечисляет сам).

Таким образом, суммарная пенсионная нагрузка для самозанятых составит 2% от дохода.

СНР на основе упрощенной декларации: повышенные взносы

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих упрощенную декларацию, действуют другие ставки:

  • Годовой доход не должен превышать 600 тыс. МРП (около 2,6 млрд тенге).

  • Деятельность не должна входить в перечень запрещенных для этого режима.

Ставки пенсионных взносов в 2026 году:

  • ОПВ – 10% от дохода;

  • ОПВР – 3,5% от дохода, с ежегодным повышением до 5% к 2028 году.

Эти правила позволят предприятиям планировать пенсионные выплаты с учетом постепенного роста нагрузки.

Крестьянские и фермерские хозяйства: аналогичные условия

Ставки пенсионных взносов для КФХ совпадают с режимом на основе упрощенной декларации:

  • ОПВ – 10% от дохода;

  • ОПВР – 3,5% в 2026 году с постепенным повышением до 5%.

Применять этот режим могут только хозяйства, которые владеют или пользуются земельными участками в Казахстане.

Важный срок оплаты

Для всех категорий налогоплательщиков пенсионные взносы должны перечисляться не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода. Несвоевременная уплата может повлечь штрафные санкции.

