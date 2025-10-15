Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который уже вызвал тревогу среди предпринимателей Актау. Многие из них опасаются, что изменения поставят под удар весь малый бизнес, работающий на упрощённом режиме налогообложения, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

Основная причина волнений – новые ограничения на налоговые вычеты. Теперь компании, находящиеся на общеустановленном режиме, не смогут включать в расходы товары и услуги, приобретённые у индивидуальных предпринимателей, работающих на упрощёнке.

Если раньше такие сделки были обычной практикой – крупные предприятия закупали продукцию у местных ИП и законно относили эти расходы на вычеты, то теперь это станет невозможным. В результате бизнес-партнёрство между крупными компаниями и «упрощенцами» теряет экономический смысл.

«Крупные предприятия уже начали рассылать уведомления своим контрагентам: если вы не перейдёте на общий режим, мы прекращаем сотрудничество, - рассказывает один из предпринимателей Актау. - Мы много лет поставляем строительные материалы и всегда платили налоги честно, но теперь просто окажемся за бортом. На общем режиме работать для нас невозможно – отчётность, НДС, штат бухгалтеров, всё это неподъёмно для малого бизнеса».

Ситуацию для читателей Lada.kz разъяснил один из самых востребованных налоговых экспертов Казахстана Дмитрий Казанцев.

Если говорить об упрощённом режиме, то, действительно, есть проблемы. Во-первых, его смогут использовать далеко не все – около 750 видов деятельности из 1200 будут под запретом. Даже те, кто формально сможет остаться на упрощёнке, окажутся в сложном положении. Крупным и средним компаниям будет невыгодно с ними работать. Если я, как ТОО на общем режиме, заплачу ИП на упрощёнке, я не смогу взять этот расход в вычет. Следовательно, я переплачу налог: 26% для ИП с НДС и 36% для ТОО. Это серьёзные деньги, - поясняет эксперт.

По его словам, государство таким образом стремится бороться с так называемыми «рисованными вычетами», когда недобросовестные компании снижали налогооблагаемую базу, оформляя фиктивные сделки с ИП на упрощёнке. Однако вместе с нарушителями под удар попали и добросовестные предприниматели.

Государство рассчитывает, что около 300 тысяч предпринимателей перейдут на общеустановленный режим и станут плательщиками НДС. Но для большинства это означает рост налоговой нагрузки в 8-10 раз. Многие просто закроются. Конечно, у кого-то останется возможность работать – магазины у дома, салоны красоты. Но производственный и торговый сектора, которые обеспечивали реальную занятость, окажутся в зоне риска, - отмечает Казанцев.

В новом кодексе также предусмотрен специальный режим для самозанятых. Граждане, зарабатывающие до 1,2 миллиона тенге в месяц (300 МРП), смогут работать без открытия ИП, оказывая услуги физическим лицам и платя всего 4% налога. Этот налог включает все обязательные платежи: пенсионные, медицинские и социальные. По мнению эксперта, это удобная форма для тех, кто работает сам на себя – мастеров, репетиторов, частных водителей.

Отдельное внимание в новом кодексе уделено и подоходному налогу для состоятельных граждан. Для доходов свыше 8500 МРП (около 33 млн тенге в год) ставка будет выше стандартной.

Это мировая практика: зарабатываешь больше – плати больше. На самом деле, это коснётся единиц. Большинство граждан не почувствуют этого изменения, но оно символично: государство делает шаг в сторону прогрессивного налогообложения, - объясняет Казанцев.

Серьёзные изменения затронут и социальные сферы. Теперь медицина и образование не освобождаются от налогов: уже с 2026 года учреждения начнут платить подоходный налог 5%, а с 2027-го – 10%. Платные услуги в этих отраслях будут облагаться НДС по ставке 10%.

Эксперт предупреждает: все эти меры в совокупности приведут к росту цен примерно на 20% по всем направлениям – от продовольствия до услуг.

Те, кто перейдёт с упрощёнки на общий режим, вместо прежних 3% с оборота начнут платить 26-36% с чистого дохода. Но у малого бизнеса зачастую нет документов, подтверждающих все расходы, поэтому реально налоги будут платить с полного оборота. Это огромная нагрузка, и, конечно, она ляжет на потребителя, - подытожил Казанцев.

Напомним, c 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который существенно изменит систему налогообложения. Правительство планирует повысить ставку НДС, сократить льготы и снизить порог для регистрации плательщиков.