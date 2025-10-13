С 2026 года каждый казахстанец станет донором бюджета: подробности реформы

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который существенно изменит систему налогообложения. Правительство планирует повысить ставку НДС, сократить льготы и снизить порог для регистрации плательщиков. Эти меры, по расчетам Министерства национальной экономики, позволят пополнить государственную казну на триллионы тенге и сократить зависимость бюджета от Национального фонда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

ФОТО: © Depositphotos/amixstudio

Основные источники дохода бюджета

Бюджет Казахстана традиционно формируется из трёх основных направлений:

налоговых поступлений — главного источника доходов государства;

трансфертов из Национального фонда ;

неналоговых поступлений, включая дивиденды и аренду госимущества.

В 2026 году доходная часть бюджета без учёта трансфертов прогнозируется на уровне 19,2 триллиона тенге, из которых 98,2% обеспечат именно налоги.

НДС станет главным донором бюджета

Наибольшие поступления в казну обеспечит налог на добавленную стоимость (НДС). В следующем году он принесёт более 10 триллионов тенге, или 53% всех налоговых доходов.

Что изменится:

ставка НДС повысится с 12% до 16% ;

порог обязательной регистрации снизится с 20 тысяч МРП до 10 тысяч ;

часть действующих льгот будет отменена.

В результате этих изменений поступления от НДС вырастут на 3,9 триллиона тенге, что на 66% больше, чем в 2025 году.

Кто заплатит больше

Основная доля сборов поступит от внутреннего рынка — около 5,5 триллиона тенге, почти вдвое больше, чем годом ранее.

Рост доходов произойдёт за счёт:

снижения порога регистрации и отмены льгот — +1,3 трлн тенге ;

повышения ставки НДС — +1,2 трлн тенге ;

роста ВВП — +526 млрд тенге ;

улучшения налогового администрирования — +43 млрд тенге.

От НДС на импорт бюджет получит ещё 4,4 триллиона тенге, то есть на 1,3 триллиона больше, чем в 2025 году.

Рост корпоративных налогов

Доходы от корпоративного подоходного налога (КПН) в ненефтяном секторе в 2026 году составят 5,1 триллиона тенге, увеличившись на 851 миллиард.

Причины роста:

повышение экономической активности — +592 млрд тенге ;

увеличение ставки КПН до 25% для банков и игорного бизнеса — +198 млрд тенге ;

усиление налогового контроля — +61 млрд тенге.

Акцизы, пошлины и природные ресурсы

Бюджет также пополнят платежи за использование природных ресурсов — около 1 триллиона тенге.

Акцизы принесут 151 миллиард тенге (на 17 миллиардов больше предыдущего прогноза) благодаря повышению ставок:

водка — +110%;

коньяк — +280%;

пиво — +110%;

табачные изделия — +113%.

От налогов на международную торговлю ожидается 2,4 триллиона тенге, рост обеспечат:

изменение курса тенге — +8 млрд ;

увеличение экспорта нефти — +85 млрд ;

рост внешнеторгового оборота — +70 млрд.

Сокращение неналоговых доходов

Неналоговые поступления в 2026 году, напротив, снизятся и составят 330 миллиардов тенге, что на 208 миллиардов меньше, чем в текущем году.

Основные источники:

дивиденды от госкомпаний — 112 млрд тенге ;

аренда имущества — 77 млрд , из них 62 млрд — за комплекс «Байконур», 10 млрд — за полигоны, используемые Россией;

доходы от собственности и недропользования — около 60 млрд тенге.

Потери бюджета из-за новых правил

Несмотря на общий рост доходов, бюджет понесёт и потери в размере 437 миллиардов тенге. Это связано в первую очередь с изменением правил возврата НДС.

Теперь предприниматели смогут возмещать из бюджета переплаты при нулевой ставке налога, например, при экспорте товаров или строительстве новых производств.

Почему налоговая реформа неизбежна

По словам вице-премьера и министра национальной экономики Серика Жумангарина, повышение налогов — вынужденная мера.

«Если бы финансовое состояние страны было устойчивее, мы могли бы обойтись без повышения. Но после пандемии и экономических кризисов расходы на социалку и поддержку экономики резко выросли», — отметил он.

Власти считают, что без увеличения налоговых поступлений невозможно сохранить стабильность и обеспечить финансирование социальных программ.

Куда направят дополнительные средства

Как пояснил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, собранные средства не имеют целевого назначения — они формируют общий бюджетный пул, из которого затем распределяются расходы по приоритетным направлениям.

«В следующем году мы увеличим бюджет развития на триллион тенге. Это позволит запускать реальные проекты и стимулировать инвестиции в экономику», — подчеркнул Амрин.

Снижение зависимости от Национального фонда

Одной из целей реформы является уменьшение объёма трансфертов из Нацфонда. В 2026 году планируется сократить их почти вдвое — до 2,7 триллиона тенге.

Если прогнозы оправдаются, Казахстан сделает шаг к более самостоятельной и устойчивой экономике, где основную роль в наполнении бюджета играют внутренние налоги, а не средства фонда.

Итог

Налоговая реформа 2026 года станет крупнейшим изменением фискальной политики Казахстана за последнее десятилетие. Повышение ставок, отмена льгот и ужесточение администрирования приведут к росту доходов бюджета до рекордных уровней.

Однако вместе с дополнительными триллионами в казну это означает и рост финансовой нагрузки на бизнес и население. Как покажет практика, удастся ли при этом укрепить экономику и снизить зависимость от Нацфонда — станет ясно уже в 2026 году.