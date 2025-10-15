Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном

Қазақ тіліне аудару

Мангистауская область вновь оказалась в центре внимания зарубежных СМИ. На сайте BBC Travel вышел видеорепортаж о «другом мире» Казахстана – местах, которые миллионы лет назад скрывал древний океан Тетис, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Съемочная группа во главе с продюсером Анной Брессанин и оператором Ириной Седуновой совершила 700-километровое путешествие по знаковым уголкам Мангистауской области. Гидом для иностранцев стала 27-летняя жительница региона Гаухар Есиркепова, которая показала журналистам знаменитые природные памятники.

В их числе – гора Бокты, чьи многослойные склоны напоминают разрез геологической истории Земли, каньон Кызылкуп, прозванный «тирамису» из-за полосатых разноцветных слоёв, загадочная долина Ыбыкты сай, где песчаные скалы напоминают декорации к фантастическому фильму, и величественные утёсы Бозжыры, известные во всём мире как визитная карточка региона.

Авторы отмечают, что пейзажи мангистауского края действительно напоминают инопланетные. По словам исследователей, миллионы лет назад эти земли находились под толщей древнего океана Тетис, а сегодня стали частью одного из самых необычных природных маршрутов Центральной Азии.

Видеоролик «The alien lands once hidden beneath the ocean» , опубликованный BBC, уже набрал тысячи просмотров и вызывает живой интерес к туристическим возможностям Мангистауской области.