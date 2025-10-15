18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.10.2025, 09:39

Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном

Общество 0 1 122 Наталья Вронская

Мангистауская область вновь оказалась в центре внимания зарубежных СМИ. На сайте BBC Travel вышел видеорепортаж о «другом мире» Казахстана  местах, которые миллионы лет назад скрывал древний океан Тетис, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

Съемочная группа во главе с продюсером Анной Брессанин и оператором Ириной Седуновой совершила 700-километровое путешествие по знаковым уголкам Мангистауской области. Гидом для иностранцев стала 27-летняя жительница региона Гаухар Есиркепова, которая показала журналистам знаменитые природные памятники.

В их числе  гора Бокты, чьи многослойные склоны напоминают разрез геологической истории Земли, каньон Кызылкуп, прозванный «тирамису» из-за полосатых разноцветных слоёв, загадочная долина Ыбыкты сай, где песчаные скалы напоминают декорации к фантастическому фильму, и величественные утёсы Бозжыры, известные во всём мире как визитная карточка региона.

Авторы отмечают, что пейзажи мангистауского края действительно напоминают инопланетные. По словам исследователей, миллионы лет назад эти земли находились под толщей древнего океана Тетис, а сегодня стали частью одного из самых необычных природных маршрутов Центральной Азии.

Видеоролик «The alien lands once hidden beneath the ocean», опубликованный BBC, уже набрал тысячи просмотров и вызывает живой интерес к туристическим возможностям Мангистауской области.

17
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Apmaxa
Apmaxa
всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
15.10.2025, 12:26
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?