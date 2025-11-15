В Казахстане утвердили пенсии на 2026 год

С 1 января 2026 года казахстанцев ждут новые параметры пенсионного и социального обеспечения. Правительство утвердило увеличение базовых выплат, а также повышение пенсий по возрасту и за выслугу лет. Рост составит 10% , сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: gov.kz

Какие показатели заложены в бюджет на 2026 год

В следующем году государственные социальные стандарты сохранятся или будут пересмотрены следующим образом:

Минимальная заработная плата (МЗП)

Останется на уровне 85 000 тенге в месяц.

Повышения в этом направлении в 2026 году не предусмотрено.

Минимальная базовая пенсия

Установлена на уровне 35 596 тенге .

Эта выплата является основой для формирования совокупного пенсионного дохода.

Минимальная пенсия

Выростет до 69 049 тенге .

Повышение будет применяться ко всем пенсионерам, чьи выплаты не превышают указанного минимума.

Прожиточный минимум (ПМ)

Определён в размере 50 851 тенге .

Этот показатель влияет на социальные пособия, включая выплаты малообеспеченным семьям.

Месячный расчетный показатель (МРП)

С 2026 года составит 4325 тенге .

На основе МРП рассчитываются штрафы, государственные пошлины и многие виды социальных пособий.

Почему МЗП решили не повышать

Ранее отдельные депутаты предложили увеличить минимальную зарплату с 85 000 до 110 000 тенге. Однако правительство отказалось поддержать эту инициативу. Официальных причин отказа озвучено не было, но, по оценкам экспертов, повышение потребовало бы значительных расходов из бюджета и могло бы создать дополнительную нагрузку на бизнес.

Что означает повышение пенсий на практике

Увеличение пенсионных выплат на 10% затронет все категории пенсионеров:

получающих пенсии по возрасту;

имеющих стаж для выплат за выслугу лет.

Повышение также скажется на тех, чьи выплаты привязаны к минимальным значениям.