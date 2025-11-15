В Казахстане утвердили пенсии на 2026 год

С 1 января 2026 года казахстанцев ждут новые параметры пенсионного и социального обеспечения. Правительство утвердило увеличение базовых выплат, а также повышение пенсий по возрасту и за выслугу лет. Рост составит 10%, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
В следующем году государственные социальные стандарты сохранятся или будут пересмотрены следующим образом:
Останется на уровне 85 000 тенге в месяц.
Повышения в этом направлении в 2026 году не предусмотрено.
Установлена на уровне 35 596 тенге.
Эта выплата является основой для формирования совокупного пенсионного дохода.
Выростет до 69 049 тенге.
Повышение будет применяться ко всем пенсионерам, чьи выплаты не превышают указанного минимума.
Определён в размере 50 851 тенге.
Этот показатель влияет на социальные пособия, включая выплаты малообеспеченным семьям.
С 2026 года составит 4325 тенге.
На основе МРП рассчитываются штрафы, государственные пошлины и многие виды социальных пособий.
Ранее отдельные депутаты предложили увеличить минимальную зарплату с 85 000 до 110 000 тенге. Однако правительство отказалось поддержать эту инициативу. Официальных причин отказа озвучено не было, но, по оценкам экспертов, повышение потребовало бы значительных расходов из бюджета и могло бы создать дополнительную нагрузку на бизнес.
Увеличение пенсионных выплат на 10% затронет все категории пенсионеров:
получающих пенсии по возрасту;
имеющих стаж для выплат за выслугу лет.
Повышение также скажется на тех, чьи выплаты привязаны к минимальным значениям.
