15.10.2025, 13:50

Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами

Медицина 0 795 Наталья Вронская

Врачебный состав Мангистауского областного онкологического диспансера пополнился новыми специалистами, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

По предоставленной информации, среди молодых кадров  врачи-онкологи, химиотерапевты, онкомаммологи, онкохирурги, специалисты по эндоскопии и диагностике (КТ, УЗИ, МРТ), онкогинекологи, а также инженеры и медицинские физики.

С начала года в центр привлекли более 20 специалистов. Один из них – доктор медицинских наук, профессор Нурлан Балтабеков, имеющий большой опыт работы в области онкологии. Приглашённый из Алматы квалифицированный специалист вместе с коллективом областного онкодиспансера успешно проводит обучение и наставничество для врачей местных поликлиник.

Следует отметить, что восемь новых специалистов были обучены за счёт собственных средств онкологического центра – им обеспечили образование и все социальные условия. Сегодня они завершили обучение в резидентуре по онкологии и приступили к работе.

В следующем году планируется принять на работу ещё двух специалистов по онкохирургии и диагностике, а также врача-онкореабилитолога. Кроме того, до конца года коллектив онкологов пополнится ещё четырьмя-пятью специалистами.

В онкологическом диспансере действует научный отдел, где работают два доктора медицинских наук, профессора и другие квалифицированные специалисты, активно занимающиеся научной деятельностью. Благодаря работе этого отдела у нас заключены договоры с медицинскими университетами страны, и мы тесно сотрудничаем в сфере онкологии. В этом году к нам пришли пять выпускников резидентуры – мы обучаем их и даем возможность проходить практику, - отметил директор Мангистауского областного онкологического диспансера Нурлан Жариев.

В целом сегодня в центре работают около 60 врачей. Благодаря их труду эффективно функционируют отделения реабилитации и паллиативной помощи. Показатель смертности снизился – по сравнению с прошлым годом умерших стало на 140 человек меньше. Также значительно вырос показатель выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, подчеркнул глава медучреждения.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала об открытии в Актау Центра ранней диагностики онкологических заболеваний. Подробнее по ссылке.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Apmaxa
Apmaxa
а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
15.10.2025, 09:19
