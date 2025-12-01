С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФ

С 1 января 2026 года в Казахстане начнёт действовать обновлённая система контроля за уплатой пенсионных взносов. Теперь приостановление банковских операций гражданам и предпринимателям будет грозить только в том случае, если их задолженность превысит 6 МРП — 25,9 тыс. тенге. Хотя формулировка звучит строго, сами власти уверяют: изменения на самом деле смягчают действующие меры и снижают давление на бизнес, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Курсив».

Фото: gov.kz

Сколько казахстанцев накопили пенсионные долги

По данным Комитета государственных доходов, задолженности по обязательным пенсионным отчислениям накопили 133 338 плательщиков и агентов — в эту категорию в том числе входят операторы онлайн-платформ и приложений, где работают сотрудники.

Общая сумма долга: 534,5 млн тенге

Средний долг на предприятие: около 4 тыс. тенге

Большинство должников — микробизнес без сотрудников

Из них 98 397 плательщиков (73,8%) имеют задолженность, не превышающую новый порог. Их совокупный долг — 380,2 млн тенге, в среднем — 3,9 тыс. тенге.

В КГД подчёркивают, что в основной массе это компании без наёмных работников:

«Задолженность по социальным платежам в основном формируется за самого индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица, что не наносит ущерб интересам сотрудников».

Таким образом, 26,2% плательщиков — примерно 34,9 тыс. человек — не вписываются в новый порог и рискуют попасть под меры взыскания.

Когда именно могут заблокировать счета

Новый порог вступает в силу 1 января 2026 года. Алгоритм действий КГД будет следующим:

Как работает механизм:

Если задолженность превышает 25 950 тенге, налоговые органы направляют уведомление — на это отводится до пяти рабочих дней. Если долг не погашен в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления, расходные операции по банковским счетам и кассам могут быть приостановлены.

Блокировка — частичная, а не тотальная

Ограничения по счетам будут вводиться только в пределах суммы долга, что позволит предпринимателям продолжать деятельность.

В кассовых операциях послаблений нет: при блокировке расходные операции приостанавливаются полностью.

Кого касается норма

юридических лиц и их филиалов;

нерезидентов с постоянным учреждением в РК;

индивидуальных предпринимателей;

лиц частной практики.

Зачем государство меняет подход к взысканию долгов

Ранее счета могли заблокировать даже из-за 1 тенге задолженности — подход, который бизнес давно критиковал как чрезмерный. Новые правила реализуют поручение президента Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2024 года об отказе от излишне карательных мер.

Что меняется для бизнеса

По оценке КГД, реформа:

уменьшает давление на микробизнес;

исключает блокировки из-за незначительных сумм;

позволяет сосредоточить усилия на крупных должниках, чьи долги могут затрагивать интересы работников.

«Мера позволит субъектам микробизнеса продолжать деятельность без ограничения банковских счетов при небольшой задолженности», — отметили в ведомстве.

Какие виды пенсионных отчислений действуют в Казахстане сейчас

В стране предусмотрено четыре вида пенсионных взносов: