Кто имеет право называться казахом: Минтруда меняет правила для кандасов

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало проект поправок, направленных на уточнение и актуализацию правил получения статуса кандаса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Поправки охватывают несколько ключевых направлений, касающихся проверки заявителей, проживания, регистрации и переселения кандасов, а также работы комиссий и оформления специальных карт.
Проект предусматривает уточнение порядка проверки претендентов на статус кандаса на предмет наличия информации, которая может препятствовать получению данного статуса.
Цель – обеспечить прозрачность процедуры и исключить случаи, когда личные обстоятельства заявителя могут остаться незамеченными.
Поправки касаются условий проживания кандасов в специальных центрах адаптации. В частности, планируется:
пересмотр правил внутреннего распорядка;
уточнение обязанностей персонала и самих кандасов;
создание более комфортных условий для социальной интеграции прибывающих.
Документ предлагает внести изменения в порядок регистрации кандасов. Это позволит:
упорядочить процесс учета;
исключить административные ошибки;
обеспечить точное отражение информации о новом населении в государственных реестрах.
Проект направлен на улучшение деятельности комиссии, отвечающей за прием и обработку заявлений. Среди предложенных мер:
повышение эффективности рассмотрения заявлений;
сокращение сроков принятия решений;
обеспечение прозрачности и документальной фиксации каждого этапа процедуры.
Поправки включают изменения в процедуру включения заявителей в региональную квоту. Это позволит:
более равномерно распределять прибывающих по регионам;
учитывать потребности местного населения;
поддерживать баланс между прибывающими кандасами и социальными ресурсами регионов.
Документ также содержит нормы, касающиеся добровольного переселения кандасов. Основная цель изменений – упростить процедуру и сделать ее более удобной для граждан, желающих переселиться в конкретный регион.
Проект уточняет способы подачи заявлений, подтверждающих принадлежность к казахской национальности. Новые нормы помогут:
упростить процедуру подачи документов;
исключить недоразумения и задержки;
привести процесс в соответствие с современными юридическими требованиями.
Поправки касаются и механизма выдачи карты "Ата жолы". В частности:
порядок подачи заявления;
процедура уведомления заявителя о решении;
обеспечение прозрачности и юридической достоверности всей процедуры.
Министерство поясняет, что проект направлен на:
приведение отдельных норм приказов в соответствие с действующим законодательством;
устранение противоречий и неточностей;
обеспечение соответствия норм юридической технике.
Документ размещен на платформе "Открытые НПА", где любой желающий может ознакомиться с проектом и внести свои предложения.
Срок публичного обсуждения продлится до 11 декабря 2025 года.
