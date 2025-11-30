Кто имеет право называться казахом: Минтруда меняет правила для кандасов

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало проект поправок, направленных на уточнение и актуализацию правил получения статуса кандаса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Поправки охватывают несколько ключевых направлений, касающихся проверки заявителей, проживания, регистрации и переселения кандасов, а также работы комиссий и оформления специальных карт.

1. Проверка заявителей на наличие компрометирующих сведений

Проект предусматривает уточнение порядка проверки претендентов на статус кандаса на предмет наличия информации, которая может препятствовать получению данного статуса.

Цель – обеспечить прозрачность процедуры и исключить случаи, когда личные обстоятельства заявителя могут остаться незамеченными.

2. Изменения в правилах проживания кандасов в центрах адаптации

Поправки касаются условий проживания кандасов в специальных центрах адаптации. В частности, планируется:

пересмотр правил внутреннего распорядка;

уточнение обязанностей персонала и самих кандасов;

создание более комфортных условий для социальной интеграции прибывающих.

3. Актуализация порядка регистрации населения

Документ предлагает внести изменения в порядок регистрации кандасов. Это позволит:

упорядочить процесс учета;

исключить административные ошибки;

обеспечить точное отражение информации о новом населении в государственных реестрах.

4. Оптимизация работы комиссии по приему кандасов

Проект направлен на улучшение деятельности комиссии, отвечающей за прием и обработку заявлений. Среди предложенных мер:

повышение эффективности рассмотрения заявлений;

сокращение сроков принятия решений;

обеспечение прозрачности и документальной фиксации каждого этапа процедуры.

5. Уточнение региональной квоты

Поправки включают изменения в процедуру включения заявителей в региональную квоту. Это позволит:

более равномерно распределять прибывающих по регионам;

учитывать потребности местного населения;

поддерживать баланс между прибывающими кандасами и социальными ресурсами регионов.

6. Корректировка норм по добровольному переселению

Документ также содержит нормы, касающиеся добровольного переселения кандасов. Основная цель изменений – упростить процедуру и сделать ее более удобной для граждан, желающих переселиться в конкретный регион.

7. Изменения в определении казахской национальности

Проект уточняет способы подачи заявлений, подтверждающих принадлежность к казахской национальности. Новые нормы помогут:

упростить процедуру подачи документов;

исключить недоразумения и задержки;

привести процесс в соответствие с современными юридическими требованиями.

8. Уточнение порядка предоставления карты "Ата жолы"

Поправки касаются и механизма выдачи карты "Ата жолы". В частности:

порядок подачи заявления;

процедура уведомления заявителя о решении;

обеспечение прозрачности и юридической достоверности всей процедуры.

Цель изменений

Министерство поясняет, что проект направлен на:

приведение отдельных норм приказов в соответствие с действующим законодательством;

устранение противоречий и неточностей;

обеспечение соответствия норм юридической технике.

Публичное обсуждение

Документ размещен на платформе "Открытые НПА", где любой желающий может ознакомиться с проектом и внести свои предложения.

Срок публичного обсуждения продлится до 11 декабря 2025 года.