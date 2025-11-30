18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.53
592.43
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.11.2025, 13:00

Кто имеет право называться казахом: Минтруда меняет правила для кандасов

Новости Казахстана 0 9 852

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало проект поправок, направленных на уточнение и актуализацию правил получения статуса кандаса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Поправки охватывают несколько ключевых направлений, касающихся проверки заявителей, проживания, регистрации и переселения кандасов, а также работы комиссий и оформления специальных карт.

1. Проверка заявителей на наличие компрометирующих сведений

Проект предусматривает уточнение порядка проверки претендентов на статус кандаса на предмет наличия информации, которая может препятствовать получению данного статуса.

Цель – обеспечить прозрачность процедуры и исключить случаи, когда личные обстоятельства заявителя могут остаться незамеченными.

2. Изменения в правилах проживания кандасов в центрах адаптации

Поправки касаются условий проживания кандасов в специальных центрах адаптации. В частности, планируется:

  • пересмотр правил внутреннего распорядка;

  • уточнение обязанностей персонала и самих кандасов;

  • создание более комфортных условий для социальной интеграции прибывающих.

3. Актуализация порядка регистрации населения

Документ предлагает внести изменения в порядок регистрации кандасов. Это позволит:

  • упорядочить процесс учета;

  • исключить административные ошибки;

  • обеспечить точное отражение информации о новом населении в государственных реестрах.

4. Оптимизация работы комиссии по приему кандасов

Проект направлен на улучшение деятельности комиссии, отвечающей за прием и обработку заявлений. Среди предложенных мер:

  • повышение эффективности рассмотрения заявлений;

  • сокращение сроков принятия решений;

  • обеспечение прозрачности и документальной фиксации каждого этапа процедуры.

5. Уточнение региональной квоты

Поправки включают изменения в процедуру включения заявителей в региональную квоту. Это позволит:

  • более равномерно распределять прибывающих по регионам;

  • учитывать потребности местного населения;

  • поддерживать баланс между прибывающими кандасами и социальными ресурсами регионов.

6. Корректировка норм по добровольному переселению

Документ также содержит нормы, касающиеся добровольного переселения кандасов. Основная цель изменений – упростить процедуру и сделать ее более удобной для граждан, желающих переселиться в конкретный регион.

7. Изменения в определении казахской национальности

Проект уточняет способы подачи заявлений, подтверждающих принадлежность к казахской национальности. Новые нормы помогут:

  • упростить процедуру подачи документов;

  • исключить недоразумения и задержки;

  • привести процесс в соответствие с современными юридическими требованиями.

8. Уточнение порядка предоставления карты "Ата жолы"

Поправки касаются и механизма выдачи карты "Ата жолы". В частности:

  • порядок подачи заявления;

  • процедура уведомления заявителя о решении;

  • обеспечение прозрачности и юридической достоверности всей процедуры.

Цель изменений

Министерство поясняет, что проект направлен на:

  • приведение отдельных норм приказов в соответствие с действующим законодательством;

  • устранение противоречий и неточностей;

  • обеспечение соответствия норм юридической технике.

Публичное обсуждение

Документ размещен на платформе "Открытые НПА", где любой желающий может ознакомиться с проектом и внести свои предложения.

Срок публичного обсуждения продлится до 11 декабря 2025 года.

14
9
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь