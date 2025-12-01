18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.12.2025, 08:35

Новые правила въезда в Россию для казахстанцев: сбор биометрии стал обязательным с 1 декабря

Новости Казахстана 0 18 034

С 1 декабря 2025 года в России стартовал эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев и лиц без гражданства при пересечении государственной границы. Нововведение касается всех пунктов пропуска через границу РФ и направлено на усиление контроля за въездом и выездом иностранных граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Сроки и масштаб эксперимента

Согласно постановлению правительства РФ, эксперимент начался в 00:00 1 декабря 2025 года и продлится до 23:59 30 июня 2026 года «при наличии технической возможности» на пунктах пропуска. В рамках пилотного проекта будут собираться данные отпечатков пальцев и фотографии иностранных граждан.

Особое внимание уделяется крупным транспортным узлам:

  • московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково,

  • аэропорт Жуковский,

  • автомобильный грузопассажирский пункт пропуска «Маштаково» в Оренбургской области.

С 30 июня 2025 года иностранцы, въезжающие без виз, обязаны заполнять электронное заявление не позднее чем за 72 часа до поездки.

Кто освобожден от сдачи биометрии

От нового требования освобождаются:

  • граждане Белоруссии,

  • дети младше шести лет,

  • дипломаты и сотрудники международных организаций вместе с семьями.

Казахстанский аспект

Нововведение в России особенно важно для граждан Казахстана и других стран СНГ, которые часто пересекают российскую границу по деловым или туристическим целям. Сбор биометрических данных может:

  • повлиять на скорость прохождения границы для казахстанцев,

  • потребовать дополнительного планирования поездок и подачи документов заранее,

  • стать прецедентом для возможного внедрения аналогичных процедур на границах Казахстана с другими странами.

Эксперты отмечают, что такие меры направлены на усиление контроля миграции, но для жителей Казахстана и соседних стран важен внимательный подход к срокам подачи электронных заявлений и соблюдению правил пересечения границы.

24
164
11
