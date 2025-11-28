С 1 января малый бизнес в Казахстане освобождается от налоговых проверок

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который кардинально меняет правила налогообложения для малого бизнеса. Вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев рассказал о ключевых изменениях для упрощенной декларации, льготных режимах для самозанятых и новых механизмах контроля налогоплательщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.