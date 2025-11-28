С 1 января малый бизнес в Казахстане освобождается от налоговых проверок

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который кардинально меняет правила налогообложения для малого бизнеса. Вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев рассказал о ключевых изменениях для упрощенной декларации, льготных режимах для самозанятых и новых механизмах контроля налогоплательщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Новый кодекс упрощает работу предпринимателей, объединяя несколько налоговых режимов в один.
Лимит дохода для применения упрощенной системы — 600 000 МРП в год, что составляет примерно 2,4 миллиарда тенге.
Предприниматели смогут работать в рамках единой упрощенной декларации, без разделения на разные режимы.
Объединены упрощенная декларация и режим розничного налога, что сокращает бюрократическую нагрузку и делает систему прозрачнее.
«Для малого бизнеса мы создали единый объединенный режим, который позволит работать проще и удобнее», — подчеркнул Ерлан Сагнаев.
В новом режиме предприниматели смогут снижать налоги за счет расходов на фонд оплаты труда.
Неограниченное число наемных работников: предприниматели могут нанимать сотрудников без ограничений по количеству.
Если годовой доход превышает 24 000 МРП (~100 млн тенге), налогоплательщик может уменьшить налогооблагаемый доход на сумму фонда оплаты труда.
Для самозанятых введен льготный режим с единым минимальным платежом 4%, который покрывает взносы в:
Пенсионный фонд,
Фонд социального медицинского страхования,
Государственный фонд социального страхования.
Индивидуальный подоходный налог (ИПН) для этой категории обнулили.
Формы налоговой отчетности сократили на 30% совместно с Комитетом государственных доходов.
«Налогоплательщики, применяющие упрощенный режим, априори не будут являться плательщиками НДС и социального налога», — отметил вице-министр.
С 2026 года проверки упрощенки будут проходить только по системе управления рисками:
Плановые и камеральные проверки для микро- и малого бизнеса отменяются.
Для микро-малого бизнеса полностью отменены налоговые проверки и камеральный контроль за периоды до 2026 года, в рамках срока исковой давности.
Возможность автозаполнения деклараций для предпринимателей, согласившихся раскрыть налоговую тайну, упрощает подачу отчетности.
Расчеты по земельному, имущественному и транспортному налогам упрощаются, если сумма обязательств не превышает 1 млн тенге в год.
«Теперь проверки будут только на основе системы управления рисками, что существенно снижает нагрузку на малый бизнес», — заключил Ерлан Сагнаев.
Новый Налоговый кодекс с 2026 года:
Объединяет несколько налоговых режимов малого бизнеса в один,
Упрощает отчетность и расчеты налогов,
Вводит льготы для самозанятых,
Полностью меняет систему контроля, делая упор на управление рисками вместо плановых проверок.
Эти меры направлены на снижение бюрократических барьеров и стимулирование развития малого бизнеса в Казахстане.
