28.11.2025, 12:58

С 1 января малый бизнес в Казахстане освобождается от налоговых проверок

Новости Казахстана 0 5 366

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который кардинально меняет правила налогообложения для малого бизнеса. Вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев рассказал о ключевых изменениях для упрощенной декларации, льготных режимах для самозанятых и новых механизмах контроля налогоплательщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Единый упрощенный режим для малого бизнеса

Новый кодекс упрощает работу предпринимателей, объединяя несколько налоговых режимов в один.

  • Лимит дохода для применения упрощенной системы — 600 000 МРП в год, что составляет примерно 2,4 миллиарда тенге.

  • Предприниматели смогут работать в рамках единой упрощенной декларации, без разделения на разные режимы.

  • Объединены упрощенная декларация и режим розничного налога, что сокращает бюрократическую нагрузку и делает систему прозрачнее.

«Для малого бизнеса мы создали единый объединенный режим, который позволит работать проще и удобнее», — подчеркнул Ерлан Сагнаев.

Возможность уменьшения налогооблагаемого дохода

В новом режиме предприниматели смогут снижать налоги за счет расходов на фонд оплаты труда.

  • Неограниченное число наемных работников: предприниматели могут нанимать сотрудников без ограничений по количеству.

  • Если годовой доход превышает 24 000 МРП (~100 млн тенге), налогоплательщик может уменьшить налогооблагаемый доход на сумму фонда оплаты труда.

  • Для самозанятых введен льготный режим с единым минимальным платежом 4%, который покрывает взносы в:

    • Пенсионный фонд,

    • Фонд социального медицинского страхования,

    • Государственный фонд социального страхования.

  • Индивидуальный подоходный налог (ИПН) для этой категории обнулили.

  • Формы налоговой отчетности сократили на 30% совместно с Комитетом государственных доходов.

«Налогоплательщики, применяющие упрощенный режим, априори не будут являться плательщиками НДС и социального налога», — отметил вице-министр.

Новая система контроля: только управление рисками

С 2026 года проверки упрощенки будут проходить только по системе управления рисками:

  • Плановые и камеральные проверки для микро- и малого бизнеса отменяются.

  • Для микро-малого бизнеса полностью отменены налоговые проверки и камеральный контроль за периоды до 2026 года, в рамках срока исковой давности.

  • Возможность автозаполнения деклараций для предпринимателей, согласившихся раскрыть налоговую тайну, упрощает подачу отчетности.

  • Расчеты по земельному, имущественному и транспортному налогам упрощаются, если сумма обязательств не превышает 1 млн тенге в год.

«Теперь проверки будут только на основе системы управления рисками, что существенно снижает нагрузку на малый бизнес», — заключил Ерлан Сагнаев.

Итог

Новый Налоговый кодекс с 2026 года:

  • Объединяет несколько налоговых режимов малого бизнеса в один,

  • Упрощает отчетность и расчеты налогов,

  • Вводит льготы для самозанятых,

  • Полностью меняет систему контроля, делая упор на управление рисками вместо плановых проверок.

Эти меры направлены на снижение бюрократических барьеров и стимулирование развития малого бизнеса в Казахстане.

