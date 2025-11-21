Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 года

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила обмена банкнот и монет национальной валюты. Соответствующее постановление № 71 было утверждено Национальным банком 10 ноября 2025 года. Обновлённые нормы касаются изъятия из обращения, а также обмена ветхих и повреждённых денежных знаков, сообщает Lada.kz.
Документ уточняет, что банкноты и монеты, подлежащие изъятию из оборота, в период параллельного обращения продолжают считаться законным платёжным средством.
Это означает, что:
Их без ограничений принимают для любых видов платежей по всей территории страны;
Их можно зачислять на банковские счета;
Их обменивают во всех коммерческих банках, филиалах банков-нерезидентов, у Национального оператора почты и в подразделениях Нацбанка.
Таким образом, граждане смогут свободно использовать старые денежные знаки до полного их изъятия из обращения.
Нововведения также касаются банкнот и монет, утративших первоначальный вид или повреждённых:
Ветхие и повреждённые денежные знаки подлежат обмену по нарицательной стоимости, без ограничений;
При сомнениях в подлинности банкноты или монеты их направляют на экспертизу.
Это позволит исключить случаи отказа в обмене и снизить риск мошенничества с поддельными денежными знаками.
Постановление Национального банка № 71 от 10 ноября 2025 года устанавливает, что все изменения начинают действовать с 1 января 2026 года. Гражданам и организациям рекомендуется заранее ознакомиться с правилами, чтобы избежать неудобств при обмене старых или повреждённых денежных знаков.
