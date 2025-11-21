18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.11.2025, 12:13

Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 года

Новости Казахстана 0 122 765

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила обмена банкнот и монет национальной валюты. Соответствующее постановление № 71 было утверждено Национальным банком 10 ноября 2025 года. Обновлённые нормы касаются изъятия из обращения, а также обмена ветхих и повреждённых денежных знаков, сообщает Lada.kz. 

Фото New.biss.kz
Фото New.biss.kz

Старые банкноты и монеты сохраняют статус законного платёжного средства

Документ уточняет, что банкноты и монеты, подлежащие изъятию из оборота, в период параллельного обращения продолжают считаться законным платёжным средством.

Это означает, что:

  • Их без ограничений принимают для любых видов платежей по всей территории страны;

  • Их можно зачислять на банковские счета;

  • Их обменивают во всех коммерческих банках, филиалах банков-нерезидентов, у Национального оператора почты и в подразделениях Нацбанка.

Таким образом, граждане смогут свободно использовать старые денежные знаки до полного их изъятия из обращения.

Ветхие и повреждённые денежные знаки подлежат обмену без исключений

Нововведения также касаются банкнот и монет, утративших первоначальный вид или повреждённых:

  • Ветхие и повреждённые денежные знаки подлежат обмену по нарицательной стоимости, без ограничений;

  • При сомнениях в подлинности банкноты или монеты их направляют на экспертизу.

Это позволит исключить случаи отказа в обмене и снизить риск мошенничества с поддельными денежными знаками.

Вступление в силу новых правил

Постановление Национального банка № 71 от 10 ноября 2025 года устанавливает, что все изменения начинают действовать с 1 января 2026 года. Гражданам и организациям рекомендуется заранее ознакомиться с правилами, чтобы избежать неудобств при обмене старых или повреждённых денежных знаков.

308
79
71
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь