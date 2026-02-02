18+
02.02.2026, 15:47

Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетности

Новости Казахстана 0 61 954

Национальный Банк Казахстана опубликовал проект поправок в вопросы валютного регулирования. Документ разработан для приведения нормативных актов в соответствие с изменениями в законодательстве и сейчас вынесен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz. В регуляторе подчеркнули, что поправки носят преимущественно уточняющий характер и направлены на оптимизацию административных процедур.

Фото: fx.co
Фото: fx.co

Пороги валютных операций не меняются

Ключевое уточнение Нацбанка касается правил покупки валюты юридическими лицами, то есть порядок покупки и продажи безналичной иностранной валюты остается прежним.

Действующий порог для покупки валюты (ранее установленный в размере 50 тысяч долларов США), при превышении которого требуется подтверждение цели сделки, сохраняется без изменений. Изменение носит технический характер: если раньше этот порог был прописан внутри общих Правил, то теперь он будет утверждаться отдельным постановлением Правления Нацбанка. Это упрощает юридическое администрирование, но не меняет условий для бизнеса.

Что реально изменится?

Проект постановления фокусируется на улучшении мониторинга и отчетности:

  • Мониторинг счетов: Регламентируется порядок контроля за счетами казахстанских юрлиц, открытыми в международных финансовых организациях.

  • Оптимизация отчетности: Уточняются формы отчетов по валютным операциям (для исключения дублирования и упрощения подачи данных).

  • Редакционные правки: Терминология приводится в полное соответствие с обновленным Законом «О валютном регулировании».

В связи с тем, что объем технических и редакционных правок затрагивает более половины текста действующих правил, документы планируется переиздать в новой редакции.

Обсуждение проекта на портале «Открытые НПА» продлится до 16 февраля 2026 года. Ссылка на обсуждение 

10
112
10
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

