Казахстан меняет правила покупки автомобилей: что ждёт водителей

В Казахстане планируется изменить процесс покупки автомобилей, чтобы он стал более безопасным для граждан. Как сообщили LS в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (ИИ и цифрового развития), совместно с МВД и Национальным банком разрабатывается новый механизм, который позволит надежно проверять транспортные средства перед сделкой, передает Lada.kz.

Фото: avtovzglyad.ru

По словам представителей ведомств, цель нововведения — минимизировать риски мошенничества, двойных продаж и фиктивных сделок, с которыми сталкиваются покупатели.

Как будет работать новый механизм

МВД поясняет, что проверка юридической чистоты автомобиля станет обязательной. Все данные о транспортном средстве будут проверяться через государственные информационные ресурсы. В случае обнаружения ограничений, обременений или иных проблем регистрационные действия будут блокироваться автоматически.

Таким образом, механизм исключает возможность проведения сомнительных операций и защитит покупателей от мошенников.

Межведомственная интеграция: шаг к прозрачности

Кроме внутренней проверки, Казахстан уже внедряет интеграцию с другими странами СНГ через Интерпол. Это позволяет в режиме реального времени проверять автомобили на наличие розыска, арестов или других ограничений за границей.

Представители МВД уточнили, что окончательные сроки внедрения нового механизма будут определены после завершения нормативной, технической и межведомственной проработки.

Новые схемы мошенничества: чего опасаться

По словам президента "Қазақстанның автокөлік одағы" Анар Макашевой, на рынке Казахстана активизировались мошенники, которые используют схемы с лизинговыми автомобилями из других стран, например, из Китая.

Суть схемы проста, но опасна: продавец находит подержанное авто, которое находится в лизинге за границей, и продает его казахстанскому покупателю. Впоследствии настоящий владелец машины заявляет свои права, и покупатель остается без денег и без автомобиля.

Новый механизм проверки, по мнению экспертов, позволит значительно сократить подобные случаи и сделать процесс покупки более прозрачным и безопасным.

Почему нововведение важно для рынка

Уменьшение количества фиктивных сделок и двойных продаж;

Защита покупателей от мошенников и нечестных продавцов;

Автоматическая блокировка регистрации проблемных автомобилей;

Возможность проверки машин через международные базы данных;

Поддержка развития доверия к вторичному рынку автомобилей в Казахстане.

Заключение

Изменения в процедуре покупки авто направлены на защиту прав граждан и повышение прозрачности рынка. Новый механизм может стать важным шагом в борьбе с мошенничеством и повысить доверие к сделкам с автомобилями в стране.

Как подчеркнули в МВД, проект находится на стадии проработки, и окончательные сроки внедрения будут объявлены после завершения всех проверок и согласований.