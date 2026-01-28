Казахстан меняет правила покупки автомобилей: что ждёт водителей

В Казахстане планируется изменить процесс покупки автомобилей, чтобы он стал более безопасным для граждан. Как сообщили LS в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (ИИ и цифрового развития), совместно с МВД и Национальным банком разрабатывается новый механизм, который позволит надежно проверять транспортные средства перед сделкой, передает Lada.kz.
По словам представителей ведомств, цель нововведения — минимизировать риски мошенничества, двойных продаж и фиктивных сделок, с которыми сталкиваются покупатели.
МВД поясняет, что проверка юридической чистоты автомобиля станет обязательной. Все данные о транспортном средстве будут проверяться через государственные информационные ресурсы. В случае обнаружения ограничений, обременений или иных проблем регистрационные действия будут блокироваться автоматически.
Таким образом, механизм исключает возможность проведения сомнительных операций и защитит покупателей от мошенников.
Кроме внутренней проверки, Казахстан уже внедряет интеграцию с другими странами СНГ через Интерпол. Это позволяет в режиме реального времени проверять автомобили на наличие розыска, арестов или других ограничений за границей.
Представители МВД уточнили, что окончательные сроки внедрения нового механизма будут определены после завершения нормативной, технической и межведомственной проработки.
По словам президента "Қазақстанның автокөлік одағы" Анар Макашевой, на рынке Казахстана активизировались мошенники, которые используют схемы с лизинговыми автомобилями из других стран, например, из Китая.
Суть схемы проста, но опасна: продавец находит подержанное авто, которое находится в лизинге за границей, и продает его казахстанскому покупателю. Впоследствии настоящий владелец машины заявляет свои права, и покупатель остается без денег и без автомобиля.
Новый механизм проверки, по мнению экспертов, позволит значительно сократить подобные случаи и сделать процесс покупки более прозрачным и безопасным.
Уменьшение количества фиктивных сделок и двойных продаж;
Защита покупателей от мошенников и нечестных продавцов;
Автоматическая блокировка регистрации проблемных автомобилей;
Возможность проверки машин через международные базы данных;
Поддержка развития доверия к вторичному рынку автомобилей в Казахстане.
Изменения в процедуре покупки авто направлены на защиту прав граждан и повышение прозрачности рынка. Новый механизм может стать важным шагом в борьбе с мошенничеством и повысить доверие к сделкам с автомобилями в стране.
Как подчеркнули в МВД, проект находится на стадии проработки, и окончательные сроки внедрения будут объявлены после завершения всех проверок и согласований.
