Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правила

С 2026 года в Казахстане вступают новые правила контроля операций с наличными через банкоматы. Государство усиливает меры против анонимного обналичивания, вводя систему хранения видеозаписей и готовясь к внедрению биометрической идентификации, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
С 1 января 2026 года банки в Казахстане обязаны сохранять видеозаписи с камер банкоматов не менее 180 дней (шесть месяцев).
Как пояснил заместитель председателя Агентства финансового мониторинга (АФМ) Кайрат Бижанов, это необходимо для того, чтобы можно было идентифицировать участников подозрительных операций и сократить возможности для анонимного обналичивания.
Бижанов отмечает, что банкоматы по-прежнему остаются одним из ключевых каналов для обналичивания средств в сомнительных схемах.
По данным АФМ, с начала прошлого года через подозрительные операции было обналичено 13,3 триллиона тенге.
Основная проблема заключается в анонимности операций: люди могут использовать карты третьих лиц или обналичивать средства без чёткой идентификации отправителя и получателя.
Новые меры направлены на сокращение этих рисков и повышение прозрачности операций.
Хранение видеозаписей: банки сохраняют запись с банкоматов минимум на полгода, чтобы при необходимости можно было восстановить цепочку действий участников транзакций.
Биометрическая идентификация (в разработке): возможное внедрение распознавания лица или отпечатков пальцев при снятии наличных.
Совокупность этих мер должна существенно ограничить возможности для анонимного обналичивания и создать новые барьеры для незаконных финансовых схем.
На фоне ужесточения контроля многие казахстанцы начали волноваться: могут ли обычные операции через банкомат привлечь внимание налоговых органов?
Комитет государственных доходов дал разъяснения: обычные операции, такие как пополнение счета через банкомат, не подпадают под налоговый контроль.
Не интересуют налоговую:
переводы с депозитов;
пополнение счета через банкоматы;
заработные платы и социальные выплаты;
переводы между близкими родственниками (например, супруги, дети и родители).
То есть обычные финансовые операции граждан остаются защищёнными от проверок.
Новые правила направлены на борьбу с анонимным обналичиванием и финансовыми схемами. Казахстанцам важно помнить:
Хранение видеозаписей и внедрение биометрии повышают прозрачность операций.
Простые пополнения счетов и переводы между родственниками не станут объектом внимания налоговых органов.
Эти меры создают баланс между безопасностью финансовой системы и комфортом для обычных пользователей.
