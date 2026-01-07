18+
07.01.2026, 09:55

Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правила

Новости Казахстана 0 122 530

С 2026 года в Казахстане вступают новые правила контроля операций с наличными через банкоматы. Государство усиливает меры против анонимного обналичивания, вводя систему хранения видеозаписей и готовясь к внедрению биометрической идентификации, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: bloomberg.com
Фото: bloomberg.com

Банкоматы под наблюдением: что изменилось

С 1 января 2026 года банки в Казахстане обязаны сохранять видеозаписи с камер банкоматов не менее 180 дней (шесть месяцев).

Как пояснил заместитель председателя Агентства финансового мониторинга (АФМ) Кайрат Бижанов, это необходимо для того, чтобы можно было идентифицировать участников подозрительных операций и сократить возможности для анонимного обналичивания.

Почему власти пошли на такие меры

Бижанов отмечает, что банкоматы по-прежнему остаются одним из ключевых каналов для обналичивания средств в сомнительных схемах.

  • По данным АФМ, с начала прошлого года через подозрительные операции было обналичено 13,3 триллиона тенге.

  • Основная проблема заключается в анонимности операций: люди могут использовать карты третьих лиц или обналичивать средства без чёткой идентификации отправителя и получателя.

Новые меры направлены на сокращение этих рисков и повышение прозрачности операций.

Какие меры внедряют

  1. Хранение видеозаписей: банки сохраняют запись с банкоматов минимум на полгода, чтобы при необходимости можно было восстановить цепочку действий участников транзакций.

  2. Биометрическая идентификация (в разработке): возможное внедрение распознавания лица или отпечатков пальцев при снятии наличных.

Совокупность этих мер должна существенно ограничить возможности для анонимного обналичивания и создать новые барьеры для незаконных финансовых схем.

Налоговая паника: мифы и реальность

На фоне ужесточения контроля многие казахстанцы начали волноваться: могут ли обычные операции через банкомат привлечь внимание налоговых органов?

Комитет государственных доходов дал разъяснения: обычные операции, такие как пополнение счета через банкомат, не подпадают под налоговый контроль.

Не интересуют налоговую:

  • переводы с депозитов;

  • пополнение счета через банкоматы;

  • заработные платы и социальные выплаты;

  • переводы между близкими родственниками (например, супруги, дети и родители).

То есть обычные финансовые операции граждан остаются защищёнными от проверок.

Итог

Новые правила направлены на борьбу с анонимным обналичиванием и финансовыми схемами. Казахстанцам важно помнить:

  • Хранение видеозаписей и внедрение биометрии повышают прозрачность операций.

  • Простые пополнения счетов и переводы между родственниками не станут объектом внимания налоговых органов.

Эти меры создают баланс между безопасностью финансовой системы и комфортом для обычных пользователей.

146
1758
83
