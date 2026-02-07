С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правилам

С 11 февраля 2026 года на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запускается система навигационных пломб, которая позволит отслеживать перемещение грузов в режиме реального времени. Казахстан уже готов к внедрению нового механизма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU

Навигационные пломбы: новый этап контроля за грузоперевозками

Согласно информации Департамента государственных доходов (ДГД) Алматы, начиная с 11 февраля, на территории ЕАЭС будет введена система отслеживания перевозок с помощью навигационных пломб. Механизм работает в рамках соглашения о применении таких пломб, подписанного 19 апреля 2021 года главами государств-членов Союза и ратифицированного в Казахстане 15 марта 2023 года.

Основная цель нововведения — обеспечить прозрачность логистических процессов и контроль за движением товаров при пересечении границ двух и более стран-членов ЕАЭС.

Как Казахстан подготовился к запуску системы

В ДГД отметили, что внедрение системы потребовало масштабной подготовки:

внесены изменения в законодательство РК, регулирующее контроль за грузоперевозками;

модернизированы информационные системы органов госконтроля;

отработаны механизмы взаимодействия с участниками логистических цепочек через пилотные проекты на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Национальный оператор и электронная система АИС «Транзит»

Координацию работы системы в Казахстане осуществляет ТОО «Институт космической техники и технологий», назначенный национальным оператором. Он взаимодействует с органами государственных доходов и аналогичными структурами других стран ЕАЭС.

Для отслеживания перевозок создана автоматизированная информационная система АИС «Транзит», которая уже успешно протестирована в пилотных проектах.

Система предоставляет:

«Личный кабинет» пользователя для управления перевозкой;

возможность единой оплаты услуг национальных операторов всех государств ЕАЭС, через которые проходит груз;

полное отслеживание маршрута движения товара в режиме онлайн.

Цели внедрения и выгоды для бизнеса

Внедрение навигационных пломб будет происходить поэтапно. Среди ключевых задач:

минимизация избыточных проверок грузов;

обеспечение сохранности товаров на всём пути следования;

повышение прозрачности логистических процессов;

повышение эффективности таможенного администрирования.

Департамент государственных доходов призывает бизнес-сообщество, перевозчиков и экспедиторов строго соблюдать требования законодательства РК и ЕАЭС, чтобы обеспечить бесперебойную работу новой системы.