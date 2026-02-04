Новая услуга появилась на железнодорожных вокзалах Казахстана

В Казахстане стартовал новый сервис сопровождения для пассажиров с инвалидностью. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки». Новая услуга призвана сделать поездки железнодорожным транспортом более комфортными и безопасными для людей с ограниченными возможностями, передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Как работает сервис сопровождения

Национальный перевозчик совместно с филиалом АО НК «КТЖ» — «Дирекция магистральной сети» внедрили услугу сопровождения, которая позволяет пассажирам заранее оформить помощь сотрудников вокзала. Сервис включает поддержку на всех этапах поездки:

от автотранспорта до поезда;

по территории вокзала;

при посадке и высадке из вагона.

Оформить заявку можно на официальном сайте bilet.railways.kz, что позволяет персоналу заранее подготовиться и обеспечить своевременное сопровождение.

Где доступна услуга

На данный момент сервис действует на 57 вокзалах, оборудованных для работы с инвалидными колясками. Если на выбранном вокзале услуга временно недоступна, соответствующие опции просто не будут отображаться при покупке билета.

Как оформить сопровождение

Для оформления услуги необходимо:

Приобрести билет на сайте bilet.railways.kz. Во время покупки выбрать опцию «Инвалид», указать ИИН и номер справки об инвалидности. Отметить необходимые виды помощи.

Виды доступной помощи

Пассажиры могут выбрать следующие опции:

сопровождение сотрудником вокзала перед отправлением поезда;

предоставление инвалидной коляски перед отправлением поезда;

сопровождение сотрудником вокзала при высадке из поезда;

предоставление инвалидной коляски при высадке из поезда.

Предварительное оформление позволяет сотрудникам вокзала подготовить все необходимое и обеспечить полную поддержку на протяжении всей поездки.

Льготы для пассажиров с ограниченными возможностями

Помимо сопровождения, пассажиры с инвалидностью могут воспользоваться специальными льготами:

50% скидка на социально значимых маршрутах;

50% скидка на коммерческих поездах Тальго в специализированных купе, включая место для сопровождающего лица.

Новая услуга делает железнодорожные поездки более доступными и безопасными, поддерживая принципы инклюзивности и заботы о пассажирах с особыми потребностями.