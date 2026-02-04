Новая услуга появилась на железнодорожных вокзалах Казахстана

В Казахстане стартовал новый сервис сопровождения для пассажиров с инвалидностью. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки». Новая услуга призвана сделать поездки железнодорожным транспортом более комфортными и безопасными для людей с ограниченными возможностями, передает Lada.kz.
Национальный перевозчик совместно с филиалом АО НК «КТЖ» — «Дирекция магистральной сети» внедрили услугу сопровождения, которая позволяет пассажирам заранее оформить помощь сотрудников вокзала. Сервис включает поддержку на всех этапах поездки:
от автотранспорта до поезда;
по территории вокзала;
при посадке и высадке из вагона.
Оформить заявку можно на официальном сайте bilet.railways.kz, что позволяет персоналу заранее подготовиться и обеспечить своевременное сопровождение.
На данный момент сервис действует на 57 вокзалах, оборудованных для работы с инвалидными колясками. Если на выбранном вокзале услуга временно недоступна, соответствующие опции просто не будут отображаться при покупке билета.
Для оформления услуги необходимо:
Приобрести билет на сайте bilet.railways.kz.
Во время покупки выбрать опцию «Инвалид», указать ИИН и номер справки об инвалидности.
Отметить необходимые виды помощи.
Пассажиры могут выбрать следующие опции:
сопровождение сотрудником вокзала перед отправлением поезда;
предоставление инвалидной коляски перед отправлением поезда;
сопровождение сотрудником вокзала при высадке из поезда;
предоставление инвалидной коляски при высадке из поезда.
Предварительное оформление позволяет сотрудникам вокзала подготовить все необходимое и обеспечить полную поддержку на протяжении всей поездки.
Помимо сопровождения, пассажиры с инвалидностью могут воспользоваться специальными льготами:
50% скидка на социально значимых маршрутах;
50% скидка на коммерческих поездах Тальго в специализированных купе, включая место для сопровождающего лица.
Новая услуга делает железнодорожные поездки более доступными и безопасными, поддерживая принципы инклюзивности и заботы о пассажирах с особыми потребностями.
