В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся изменения

В Астане был представлен Комплексный план развития агробизнеса в сфере животноводства на 2026–2030 годы. Согласно документу, государство намерено не только поддерживать фермеров и предпринимателей отрасли, но и создать специальные льготы для пастухов и чабанов — одних из самых важных работников казахстанских степей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
В числе ключевых нововведений:
Снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов;
Отсрочка от военной службы для работников отрасли;
Приоритетное предоставление образовательных грантов детям пастухов.
Такой комплекс мер направлен на укрепление социальной поддержки работников животноводства и создание привлекательных условий для молодежи, чтобы продолжать семейные традиции.
Помимо социальной стороны, документ подробно описывает меры экономической поддержки сельскохозяйственных предпринимателей:
Долгосрочные льготные кредиты под 6% на приобретение племенного поголовья всех видов животных;
Кредитование под 5% для пополнения оборотных средств без ограничений по подотраслям;
Создание единого кредитного продукта под 6% для развития отгонного животноводства.
“Средства могут направляться на закуп кормов, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов и другие производственные расходы”, — отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.
Все программы будут обеспечены государственными гарантиями и реализованы через институт «Даму», что позволит фермерам безопасно инвестировать в развитие хозяйств.
Комплексный план разрабатывался с активным участием фермерского сообщества, научных экспертов, финансовых специалистов и представителей бизнеса, включая НПП «Атамекен».
В рамках подготовки плана:
Было проведено девять заседаний рабочей группы;
Рассмотрено 154 предложения от фермеров и экспертов;
Принято во внимание вовлечение растениеводческих хозяйств в животноводство, субсидирование строительства жилья для пастухов, поддержку казахской белоголовой и аулиекольской пород.
По словам директора республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС QazaqSut Азамата Сагинбаева, “Все предложения и пожелания фермерского сообщества учтены, что положительно скажется на развитии отрасли. Комплексный план станет основой устойчивой модели развития агропромышленного комплекса”.
На заседании Общественного совета по вопросам развития АПК проект был единогласно одобрен. План формирует систему поддержки агробизнеса и создает основу для устойчивого развития животноводства в Казахстане на ближайшие пять лет.
Комментарии0 комментарий(ев)