В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся изменения

В Астане был представлен Комплексный план развития агробизнеса в сфере животноводства на 2026–2030 годы. Согласно документу , государство намерено не только поддерживать фермеров и предпринимателей отрасли, но и создать специальные льготы для пастухов и чабанов — одних из самых важных работников казахстанских степей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин

В числе ключевых нововведений:

Снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов;

Отсрочка от военной службы для работников отрасли;

Приоритетное предоставление образовательных грантов детям пастухов.

Такой комплекс мер направлен на укрепление социальной поддержки работников животноводства и создание привлекательных условий для молодежи, чтобы продолжать семейные традиции.

Финансовая поддержка агробизнеса: кредиты и гарантии

Помимо социальной стороны, документ подробно описывает меры экономической поддержки сельскохозяйственных предпринимателей:

Долгосрочные льготные кредиты под 6% на приобретение племенного поголовья всех видов животных;

Кредитование под 5% для пополнения оборотных средств без ограничений по подотраслям;

Создание единого кредитного продукта под 6% для развития отгонного животноводства.

“Средства могут направляться на закуп кормов, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов и другие производственные расходы”, — отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

Все программы будут обеспечены государственными гарантиями и реализованы через институт «Даму», что позволит фермерам безопасно инвестировать в развитие хозяйств.

Участие фермеров и экспертов: как создавался план

Комплексный план разрабатывался с активным участием фермерского сообщества, научных экспертов, финансовых специалистов и представителей бизнеса, включая НПП «Атамекен».

В рамках подготовки плана:

Было проведено девять заседаний рабочей группы ;

Рассмотрено 154 предложения от фермеров и экспертов;

Принято во внимание вовлечение растениеводческих хозяйств в животноводство, субсидирование строительства жилья для пастухов, поддержку казахской белоголовой и аулиекольской пород.

По словам директора республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС QazaqSut Азамата Сагинбаева, “Все предложения и пожелания фермерского сообщества учтены, что положительно скажется на развитии отрасли. Комплексный план станет основой устойчивой модели развития агропромышленного комплекса”.

Одобрение и дальнейшие шаги

На заседании Общественного совета по вопросам развития АПК проект был единогласно одобрен. План формирует систему поддержки агробизнеса и создает основу для устойчивого развития животноводства в Казахстане на ближайшие пять лет.