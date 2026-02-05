18+
05.02.2026, 10:39

В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знать

Новости Казахстана 0 16 536

В Казахстане существует возможность получать пенсионные выплаты раньше официального пенсионного возраста и пожизненно. Эта опция доступна не всем, а лишь определённым категориям граждан, что делает её особенно привлекательной для тех, кто задумывается о финансовой стабильности на старости лет. Официальную информацию об этом предоставила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 5 февраля 2026 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

История и роль пенсионного аннуитета в Казахстане

В 2004 году по инициативе правительства Казахстана была создана Акционерная компания «Государственная аннуитетная компания» (ГАК). Основная задача компании — реализация пенсионных аннуитетов, нового для страны инструмента социальной политики. Именно ГАК стала первым учреждением, которое начало заключать договоры пожизненных страховых выплат, открыв путь к дополнительному пенсионному обеспечению граждан.

Суть пенсионного аннуитета заключается в том, что гражданин, имея достаточную сумму накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), может начать получать регулярные выплаты раньше официального пенсионного возраста. Для мужчин стандартный порог — 55 лет, для женщин — 53 года.

Получение пенсии с 50 лет: особые условия

Особую категорию составляют граждане, за которых в течение минимум пяти лет производились обязательные профессиональные пенсионные взносы. Для них доступна возможность начать получать пенсионные выплаты уже с 50 лет. Главным преимуществом этого механизма является пожизненный характер выплат — размер аннуитета не зависит от объема накопленных средств, переведённых в страховую компанию.

Сколько нужно накопить для выхода на досрочную пенсию

Министерство труда уточняет, что для заключения договора пенсионного аннуитета в 2026 году необходим минимальный размер накоплений:

  • Мужчины без обязательных профессиональных взносов — 10 715 001 тенге.

  • Женщины без обязательных профессиональных взносов — 14 039 988 тенге.

  • Мужчины с обязательными профессиональными взносами — 8 713 438 тенге.

  • Женщины с обязательными профессиональными взносами — 11 667 514 тенге.

Таким образом, наличие профессиональных взносов позволяет снизить порог накоплений для досрочного выхода на пенсию.

Какие выплаты предусмотрены для застрахованных работников

ГАК обеспечивает не только стандартные пенсионные аннуитеты, но и ряд дополнительных выплат при наступлении социальных рисков. Среди них:

  • Возмещение дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья, включая лекарства, реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

  • Периодические выплаты по аннуитетному страхованию при утрате профессиональной трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве.

  • Выплаты по аннуитетному страхованию в случае потери кормильца.

  • Выплаты по договорам предпенсионного аннуитета для работников, занятых во вредных условиях труда.

  • Расходы на погребение работников, если смерть наступила в результате несчастного случая на производстве.

Заключение

Пенсионный аннуитет в Казахстане открывает гражданам уникальную возможность обеспечить себе финансовую стабильность и независимость уже до официального пенсионного возраста. Возможность получать выплаты с 50 лет, а также пожизненный характер аннуитетов, делает эту программу привлекательной для людей, стремящихся к уверенности в будущем и заботе о здоровье и семье.

11
51
9
