В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знать

В Казахстане существует возможность получать пенсионные выплаты раньше официального пенсионного возраста и пожизненно. Эта опция доступна не всем, а лишь определённым категориям граждан, что делает её особенно привлекательной для тех, кто задумывается о финансовой стабильности на старости лет. Официальную информацию об этом предоставила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 5 февраля 2026 года, сообщает Lada.kz.
В 2004 году по инициативе правительства Казахстана была создана Акционерная компания «Государственная аннуитетная компания» (ГАК). Основная задача компании — реализация пенсионных аннуитетов, нового для страны инструмента социальной политики. Именно ГАК стала первым учреждением, которое начало заключать договоры пожизненных страховых выплат, открыв путь к дополнительному пенсионному обеспечению граждан.
Суть пенсионного аннуитета заключается в том, что гражданин, имея достаточную сумму накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), может начать получать регулярные выплаты раньше официального пенсионного возраста. Для мужчин стандартный порог — 55 лет, для женщин — 53 года.
Особую категорию составляют граждане, за которых в течение минимум пяти лет производились обязательные профессиональные пенсионные взносы. Для них доступна возможность начать получать пенсионные выплаты уже с 50 лет. Главным преимуществом этого механизма является пожизненный характер выплат — размер аннуитета не зависит от объема накопленных средств, переведённых в страховую компанию.
Министерство труда уточняет, что для заключения договора пенсионного аннуитета в 2026 году необходим минимальный размер накоплений:
Мужчины без обязательных профессиональных взносов — 10 715 001 тенге.
Женщины без обязательных профессиональных взносов — 14 039 988 тенге.
Мужчины с обязательными профессиональными взносами — 8 713 438 тенге.
Женщины с обязательными профессиональными взносами — 11 667 514 тенге.
Таким образом, наличие профессиональных взносов позволяет снизить порог накоплений для досрочного выхода на пенсию.
ГАК обеспечивает не только стандартные пенсионные аннуитеты, но и ряд дополнительных выплат при наступлении социальных рисков. Среди них:
Возмещение дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья, включая лекарства, реабилитацию и санаторно-курортное лечение.
Периодические выплаты по аннуитетному страхованию при утрате профессиональной трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве.
Выплаты по аннуитетному страхованию в случае потери кормильца.
Выплаты по договорам предпенсионного аннуитета для работников, занятых во вредных условиях труда.
Расходы на погребение работников, если смерть наступила в результате несчастного случая на производстве.
Пенсионный аннуитет в Казахстане открывает гражданам уникальную возможность обеспечить себе финансовую стабильность и независимость уже до официального пенсионного возраста. Возможность получать выплаты с 50 лет, а также пожизненный характер аннуитетов, делает эту программу привлекательной для людей, стремящихся к уверенности в будущем и заботе о здоровье и семье.
Комментарии0 комментарий(ев)