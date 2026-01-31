Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 года

С марта 2026 года ответственность за нарушение правил благоустройства в Казахстане будет усилена — и теперь не только полиция, но и акиматы смогут накладывать штрафы на нарушителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Закон Республики Казахстан, подписанный Главой государства 30 декабря 2025 года, расширяет права местных исполнительных органов. Теперь акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента, а также всех областей смогут составлять административные протоколы по статьям:
434-2 КоАП — за загрязнение мест общего пользования;
505 КоАП — за нарушение правил благоустройства.
Ранее подобные меры применяли исключительно органы внутренних дел.
Передача полномочий акиматам позволит:
Реагировать быстрее на нарушения в городских и сельских территориях;
Эффективно бороться с несанкционированным выбросом отходов;
Защищать зеленые насаждения от повреждений;
Сохранять городскую инфраструктуру, предотвращая порчу и разрушения.
По словам экспертов, вовлечение местных органов власти в контроль благоустройства значительно повысит дисциплину горожан и уменьшит количество правонарушений.
Только за прошлый год количество привлечённых к ответственности за подобные нарушения превысило 591 тысячу человек, из них:
189 тысяч — за загрязнение общественных мест;
403 тысячи — за нарушение правил благоустройства.
Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиарда тенге, что показывает масштаб проблемы и необходимость усиления контроля.
С введением новых полномочий:
Акиматы смогут самостоятельно выписывать штрафы, без ожидания вмешательства полиции;
Горожанам следует быть более внимательными к чистоте общественных мест;
Нарушения благоустройства будут фиксироваться быстрее и эффективнее, что должно улучшить общую среду проживания в городах и населённых пунктах.
Таким образом, с марта 2026 года забота о чистоте города станет не только обязанностью жителей, но и прямой сферой ответственности акиматов, а штрафы — реальным инструментом для поддержания порядка.
Комментарии0 комментарий(ев)