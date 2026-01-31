Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 года

С марта 2026 года ответственность за нарушение правил благоустройства в Казахстане будет усилена — и теперь не только полиция, но и акиматы смогут накладывать штрафы на нарушителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Фото: kt.kz

Новые полномочия акиматов

Закон Республики Казахстан, подписанный Главой государства 30 декабря 2025 года, расширяет права местных исполнительных органов. Теперь акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента, а также всех областей смогут составлять административные протоколы по статьям:

434-2 КоАП — за загрязнение мест общего пользования;

505 КоАП — за нарушение правил благоустройства.

Ранее подобные меры применяли исключительно органы внутренних дел.

Почему это важно

Передача полномочий акиматам позволит:

Реагировать быстрее на нарушения в городских и сельских территориях;

Эффективно бороться с несанкционированным выбросом отходов;

Защищать зеленые насаждения от повреждений;

Сохранять городскую инфраструктуру, предотвращая порчу и разрушения.

По словам экспертов, вовлечение местных органов власти в контроль благоустройства значительно повысит дисциплину горожан и уменьшит количество правонарушений.

Статистика нарушений и штрафов

Только за прошлый год количество привлечённых к ответственности за подобные нарушения превысило 591 тысячу человек, из них:

189 тысяч — за загрязнение общественных мест;

403 тысячи — за нарушение правил благоустройства.

Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиарда тенге, что показывает масштаб проблемы и необходимость усиления контроля.

Чего ждать горожанам

С введением новых полномочий:

Акиматы смогут самостоятельно выписывать штрафы , без ожидания вмешательства полиции;

Горожанам следует быть более внимательными к чистоте общественных мест;

Нарушения благоустройства будут фиксироваться быстрее и эффективнее, что должно улучшить общую среду проживания в городах и населённых пунктах.

Таким образом, с марта 2026 года забота о чистоте города станет не только обязанностью жителей, но и прямой сферой ответственности акиматов, а штрафы — реальным инструментом для поддержания порядка.