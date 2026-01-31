18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.01.2026, 20:38

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 года

Новости Казахстана 0 2 749

С марта 2026 года ответственность за нарушение правил благоустройства в Казахстане будет усилена — и теперь не только полиция, но и акиматы смогут накладывать штрафы на нарушителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: kt.kz
Фото: kt.kz

Новые полномочия акиматов

Закон Республики Казахстан, подписанный Главой государства 30 декабря 2025 года, расширяет права местных исполнительных органов. Теперь акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента, а также всех областей смогут составлять административные протоколы по статьям:

  • 434-2 КоАП — за загрязнение мест общего пользования;

  • 505 КоАП — за нарушение правил благоустройства.

Ранее подобные меры применяли исключительно органы внутренних дел.

Почему это важно

Передача полномочий акиматам позволит:

  • Реагировать быстрее на нарушения в городских и сельских территориях;

  • Эффективно бороться с несанкционированным выбросом отходов;

  • Защищать зеленые насаждения от повреждений;

  • Сохранять городскую инфраструктуру, предотвращая порчу и разрушения.

По словам экспертов, вовлечение местных органов власти в контроль благоустройства значительно повысит дисциплину горожан и уменьшит количество правонарушений.

Статистика нарушений и штрафов

Только за прошлый год количество привлечённых к ответственности за подобные нарушения превысило 591 тысячу человек, из них:

  • 189 тысяч — за загрязнение общественных мест;

  • 403 тысячи — за нарушение правил благоустройства.

Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиарда тенге, что показывает масштаб проблемы и необходимость усиления контроля.

Чего ждать горожанам

С введением новых полномочий:

  • Акиматы смогут самостоятельно выписывать штрафы, без ожидания вмешательства полиции;

  • Горожанам следует быть более внимательными к чистоте общественных мест;

  • Нарушения благоустройства будут фиксироваться быстрее и эффективнее, что должно улучшить общую среду проживания в городах и населённых пунктах.

Таким образом, с марта 2026 года забота о чистоте города станет не только обязанностью жителей, но и прямой сферой ответственности акиматов, а штрафы — реальным инструментом для поддержания порядка.

15
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь