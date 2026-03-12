18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.68
568.23
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.03.2026, 13:56

Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро Караколь

Экология 0 9 231 Лиана Рязанцева

Два месяца ветеринары-орнитологи клиники «Zoo Lekar» боролись за жизнь птицы после двух операций на сломанном крыле. И вот настал долгожданный момент – лебедя вернули в естественную среду обитания, передает Lada.kz.

Фото предоставлено орнитологами
Фото предоставлено орнитологами

Ветеринары рассказали, что после первой операции в течение нескольких недель специалисты ежедневно делали перевязки, обрабатывали оголённую кость и давали птице шанс на восстановление. Однако со временем стало ясно, что без повторного хирургического вмешательства обойтись нельзя.

Было принято непростое, но единственно верное решение провести вторую операцию. В ходе неё удалили некротизированные участки кости и повреждённые мягкие ткани, чтобы остановить воспалительный процесс и спасти жизнь птице. После вмешательства начался новый этап восстановления: лебедь постепенно набирал силы, швы заживали, состояние стабилизировалось. Каждый день приносил маленькие, но важные победы. Спустя два месяца лечения и реабилитации наступил долгожданный момент, птица была готова вернуться в естественную среду обитания, - рассказали ветеринары-орнитологи.

На днях лебедя выпустили на озере Караколь.

Этот момент стал особенным для всей команды клиники. Два месяца труда, переживаний и надежд оказались не напрасными.  Для врачей, которые каждый день борются за жизни животных, каждая спасенная жизнь – бесценна. Врачи клиники «Zoo Lekar» уже имеют на своем опыте выпуск птиц на волю после проведенных операций, в том числе и беркутов, ушастых сов, соколов, ворона, но это был первый опыт на территории нашей области, а может и страны, где были проведены целых две операции лебедю, и он был возвращен на волю, - подчеркнули орнитологи.

В клинике отметили, что история этого лебедя стала ещё одним напоминанием о том, насколько важны забота, профессионализм и неравнодушие людей. Благодаря усилиям ветеринаров и поддержке неравнодушных людей у птицы появился второй шанс на жизнь.

Напомним, в ветеринарную клинику этот лебедь поступил в крайне тяжелом состоянии. Птицу нашли с серьезной травмой крыла, сильным переломом и большой кровопотерей. Состояние пациента было критическим, и с первых минут стало понятно – впереди долгий и непростой путь лечения. Команда врачей клиники приняла решение бороться за жизнь птицы до конца. Ветеринары прооперировали лебедя с переломом крыла. 

291
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Alsu
Alsu
Здорово! Вот бы все новости в мире были такими.
13.03.2026, 03:36
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь