Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро Караколь

Два месяца ветеринары-орнитологи клиники «Zoo Lekar» боролись за жизнь птицы после двух операций на сломанном крыле. И вот настал долгожданный момент – лебедя вернули в естественную среду обитания, передает Lada.kz .

Фото предоставлено орнитологами

Ветеринары рассказали, что после первой операции в течение нескольких недель специалисты ежедневно делали перевязки, обрабатывали оголённую кость и давали птице шанс на восстановление. Однако со временем стало ясно, что без повторного хирургического вмешательства обойтись нельзя.

Было принято непростое, но единственно верное решение провести вторую операцию. В ходе неё удалили некротизированные участки кости и повреждённые мягкие ткани, чтобы остановить воспалительный процесс и спасти жизнь птице. После вмешательства начался новый этап восстановления: лебедь постепенно набирал силы, швы заживали, состояние стабилизировалось. Каждый день приносил маленькие, но важные победы. Спустя два месяца лечения и реабилитации наступил долгожданный момент, птица была готова вернуться в естественную среду обитания, - рассказали ветеринары-орнитологи.

На днях лебедя выпустили на озере Караколь.

Этот момент стал особенным для всей команды клиники. Два месяца труда, переживаний и надежд оказались не напрасными. Для врачей, которые каждый день борются за жизни животных, каждая спасенная жизнь – бесценна. Врачи клиники «Zoo Lekar» уже имеют на своем опыте выпуск птиц на волю после проведенных операций, в том числе и беркутов, ушастых сов, соколов, ворона, но это был первый опыт на территории нашей области, а может и страны, где были проведены целых две операции лебедю, и он был возвращен на волю, - подчеркнули орнитологи.

В клинике отметили, что история этого лебедя стала ещё одним напоминанием о том, насколько важны забота, профессионализм и неравнодушие людей. Благодаря усилиям ветеринаров и поддержке неравнодушных людей у птицы появился второй шанс на жизнь.

Напомним, в ветеринарную клинику этот лебедь поступил в крайне тяжелом состоянии. Птицу нашли с серьезной травмой крыла, сильным переломом и большой кровопотерей. Состояние пациента было критическим, и с первых минут стало понятно – впереди долгий и непростой путь лечения. Команда врачей клиники приняла решение бороться за жизнь птицы до конца. Ветеринары прооперировали лебедя с переломом крыла.