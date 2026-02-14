Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразумений

Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") 14 февраля 2026 года обратилась к казахстанцам с важным предупреждением. Речь идет о временной недоступности государственных цифровых сервисов, включая eGov , ЦОН , мобильное приложение eGov mobile , а также операции с паспортами, удостоверениями личности и электронной цифровой подписью (ЭЦП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Устинка LIVE

Почему это важно

АО "НИТ" регулярно проводит технические работы, чтобы сервисы становились более удобными и эффективными для граждан. В рамках таких обновлений возможны кратковременные перебои в работе сервисов, которые могут повлиять на оформление документов, регистрацию услуг и проведение электронных операций.

Когда ждать перебоев

Согласно официальному сообщению, с 21:00 14 февраля до 08:00 15 февраля 2026 года проекты, сопровождаемые АО "НИТ", могут быть временно недоступны. В это время пользователи могут столкнуться с ограничениями при работе с цифровыми и бумажными документами.

Что советуют казахстанцам

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, АО "НИТ" рекомендует:

Завершить все необходимые операции с государственными сервисами заранее .

Подготовить оригиналы документов , если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.

Проверить актуальность и работоспособность ЭЦП и мобильных приложений до начала обновлений.

Извинения и благодарность

В обращении к гражданам компания поблагодарила за понимание и извинилась за возможные неудобства. Подобные профилактические меры помогают улучшать качество сервисов и обеспечивать надежность работы цифровых платформ.