18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.02.2026, 14:20

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразумений

Новости Казахстана 0 652

Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") 14 февраля 2026 года обратилась к казахстанцам с важным предупреждением. Речь идет о временной недоступности государственных цифровых сервисов, включая eGov, ЦОН, мобильное приложение eGov mobile, а также операции с паспортами, удостоверениями личности и электронной цифровой подписью (ЭЦП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Устинка LIVE
Фото: Устинка LIVE

Почему это важно

АО "НИТ" регулярно проводит технические работы, чтобы сервисы становились более удобными и эффективными для граждан. В рамках таких обновлений возможны кратковременные перебои в работе сервисов, которые могут повлиять на оформление документов, регистрацию услуг и проведение электронных операций.

Когда ждать перебоев

Согласно официальному сообщению, с 21:00 14 февраля до 08:00 15 февраля 2026 года проекты, сопровождаемые АО "НИТ", могут быть временно недоступны. В это время пользователи могут столкнуться с ограничениями при работе с цифровыми и бумажными документами.

Что советуют казахстанцам

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, АО "НИТ" рекомендует:

  • Завершить все необходимые операции с государственными сервисами заранее.

  • Подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.

  • Проверить актуальность и работоспособность ЭЦП и мобильных приложений до начала обновлений.

Извинения и благодарность

В обращении к гражданам компания поблагодарила за понимание и извинилась за возможные неудобства. Подобные профилактические меры помогают улучшать качество сервисов и обеспечивать надежность работы цифровых платформ.

1
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь