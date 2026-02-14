Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразумений

Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") 14 февраля 2026 года обратилась к казахстанцам с важным предупреждением. Речь идет о временной недоступности государственных цифровых сервисов, включая eGov, ЦОН, мобильное приложение eGov mobile, а также операции с паспортами, удостоверениями личности и электронной цифровой подписью (ЭЦП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
АО "НИТ" регулярно проводит технические работы, чтобы сервисы становились более удобными и эффективными для граждан. В рамках таких обновлений возможны кратковременные перебои в работе сервисов, которые могут повлиять на оформление документов, регистрацию услуг и проведение электронных операций.
Согласно официальному сообщению, с 21:00 14 февраля до 08:00 15 февраля 2026 года проекты, сопровождаемые АО "НИТ", могут быть временно недоступны. В это время пользователи могут столкнуться с ограничениями при работе с цифровыми и бумажными документами.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, АО "НИТ" рекомендует:
Завершить все необходимые операции с государственными сервисами заранее.
Подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.
Проверить актуальность и работоспособность ЭЦП и мобильных приложений до начала обновлений.
В обращении к гражданам компания поблагодарила за понимание и извинилась за возможные неудобства. Подобные профилактические меры помогают улучшать качество сервисов и обеспечивать надежность работы цифровых платформ.
Комментарии0 комментарий(ев)