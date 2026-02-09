Почему Турция закрывает компании в Казахстане и что происходит между странами

Экономические связи Казахстана и Турции переживают противоречивый период: число турецких компаний в стране сокращается, инвестиции уменьшаются, однако взаимная торговля, напротив, демонстрирует уверенный рост. Статистика показывает, что деловое присутствие Турции в Казахстане трансформируется, но партнерство двух стран остается активным, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
За последний год количество предприятий с участием турецкого капитала в Казахстане заметно сократилось. По состоянию на 1 января 2026 года их насчитывается около 3,7 тысячи, что на 7,5% меньше, чем годом ранее.
Наиболее заметно снижение произошло в традиционных для турецкого бизнеса секторах:
строительство — 871 компания (снижение на 10,3%);
торговля — 878 компаний (минус 3,7%);
обрабатывающая промышленность — 287 предприятий (минус 5,6%).
Это говорит о постепенном сокращении деловой активности турецких предпринимателей в Казахстане, особенно в строительной отрасли, где турецкие компании долгое время занимали сильные позиции.
Еще более заметные изменения произошли в инвестиционном сотрудничестве. По данным Национального банка, за январь–сентябрь 2025 года объем турецких инвестиций в экономику Казахстана составил 191 млн долларов, что оказалось в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
На фоне этого особенно выделяется противоположная тенденция:
казахстанские инвесторы резко увеличили вложения в Турцию, направив туда около 1 млрд долларов — это в 31,7 раза больше, чем годом ранее, и рекордный показатель за последние годы.
Такой дисбаланс свидетельствует о перераспределении инвестиционных потоков между странами.
Несмотря на снижение числа компаний и инвестиций, товарооборот между Казахстаном и Турцией увеличился. По итогам 2025 года он достиг 5,4 млрд долларов, что на 8,7% больше, чем в 2024 году.
Основным драйвером роста стал казахстанский экспорт.
Экспорт из Казахстана в Турцию вырос:
по объему — на 40,2%, до 5,6 млн тонн;
по стоимости — на 17,6%, до 3,9 млрд долларов.
Особенно заметно увеличились поставки отдельных товаров:
чечевица, горох и нут — рост в 2,4 раза (до 395 тыс. тонн);
нефть — рост на 39% (до 3,2 млн тонн);
полимеры пропилена — рост в 2,6 раза (до 89,8 тыс. тонн);
медь — рост на 16,6% (до 182,3 тыс. тонн).
Также экспортировались:
приборы для аэронавигации — 48 единиц (рост в 4,3 раза),
самолеты — 2 единицы (снижение в 3,5 раза),
хлопковое волокно — 11,5 тыс. тонн (снижение в 2,5 раза).
Таким образом, Турция продолжает активно закупать казахстанские сырьевые ресурсы и сельхозпродукцию.
Импорт турецких товаров в Казахстан в целом снизился:
по объему — на 4,4%, до 298,1 тыс. тонн;
по стоимости — на 9%, до 1,5 млрд долларов.
Сильнее всего уменьшились поставки:
одежды — в 1,5 раза (до 10,8 тыс. тонн),
ковров — на 9,4% (до 6,9 млн кв. м),
шоколада — на 1% (до 6,3 тыс. тонн).
Однако по ряду товаров наблюдается рост импорта:
фармацевтическая продукция — +38,2% (около 2 тыс. тонн);
синтетические ткани — +28,5% (до 97,6 млн кв. м);
холодильники — +38,4% (до 24,1 тыс. единиц);
яйца для инкубации — +9,2% (до 59,9 млн штук).
Это показывает, что структура торговли меняется: спрос смещается в сторону промышленной и медицинской продукции.
Изменения коснулись и миграционных потоков. За девять месяцев 2025 года из Турции в Казахстан на постоянное место жительства переехали 173 человека, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее.
Большинство переселенцев выбрали:
Алматы,
Алматинскую область,
Карагандинскую область.
В обратном направлении поток значительно меньше:
в Турцию из Казахстана переехали 27 человек, что на 22,7% больше, чем годом ранее. Основными городами выезда стали Алматы, Астана и Алматинская область.
Статистика показывает, что экономическое сотрудничество Казахстана и Турции не сокращается, а перестраивается.
Количество турецких компаний и объем инвестиций снижаются, однако торговля между странами растет, а казахстанский экспорт укрепляет свои позиции на турецком рынке.
Это означает, что двусторонние отношения постепенно смещаются от предпринимательского присутствия к торгово-сырьевому взаимодействию и инвестициям со стороны Казахстана.
