Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцев

На начало декабря 2025 года в Казахстане зарегистрировано 84,4 миллиона банковских карт , из которых активно используются лишь 41,6 миллиона . Точную цифру уникальных держателей Нацбанк не публикует: один человек может иметь несколько карт в разных банках. Дополнительно стоит учитывать, что некоторым гражданам России также доступны казахстанские карты, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: кадр YouTube

Карты Казахстана: цифры и реальность

Сегодня карта для казахстанца — это не просто способ оплаты, а полноценный «центр управления жизнью». Однако хранение всех накоплений на пластике или в мобильном приложении несёт серьёзные риски: от технических сбоев до мошенничества.

Деньги на карте и их защита

Формально ваши средства находятся не на карте, а на текущем счёте, к которому карта привязана. Это ключевой момент для безопасности: если банк лишится лицензии, государство возместит средства, но в пределах установленных лимитов.

Если вы храните на одной карте и «деньги на продукты», и накопления на квартиру, то при потере телефона или переходе по фишинговой ссылке рискуете сразу всем капиталом. Разделение потоков — это не просто удобство, а финансовая страховка.

Как государство защищает деньги казахстанцев

Все банки второго уровня в Казахстане участвуют в системе обязательного гарантирования депозитов, которую обеспечивает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

Лимиты выплат при отзыве лицензии банка:

До 20 млн ₸ — сберегательные депозиты в тенге.

До 10 млн ₸ — карточные и текущие счета, остальные депозиты в тенге.

До 5 млн ₸ — счета и депозиты в иностранной валюте.

Важно: если у вас в одном банке есть карта и депозит, общая сумма выплаты не превысит 20 млн тенге. Всё, что выше — придётся ждать в порядке очереди через ликвидационную комиссию.

Сколько денег реально держать на карте

Универсальной суммы нет, но эксперты советуют оставлять на карте остаток на 1–2 недели расходов.

Пример расчета для жителя Алматы или Астаны:

Продукты и бытовая химия: 40 000 – 60 000 ₸

Транспорт/бензин: 10 000 – 15 000 ₸

Обеды и кофе: 20 000 – 30 000 ₸

Резерв на непредвиденные траты: 20 000 ₸

Итого: 90 000 – 125 000 ₸ — комфортный остаток для повседневных расходов. Остальные деньги безопаснее хранить на накопительном депозите, откуда их можно мгновенно перевести на карту при необходимости.

Три правила защиты от мошенников

Банковские приложения Казахстана тесно связаны с госуслугами, поэтому доступ к карте даёт злоумышленникам доступ к вашей личности.

Лимиты на операции. Установите в приложении суточный лимит на интернет-покупки и снятие наличных. Даже при краже данных злоумышленники не смогут вывести всё сразу. Виртуальная карта для онлайн-покупок. Для интернет-сервисов (Wildberries и др.) заведите отдельную виртуальную карту. Переводите деньги на неё только на момент покупки. Отдельный счет для накоплений. Крупные суммы храните на депозитах: они приносят доход (до 15–17% ГЭСВ),

их сложнее украсть при случайном бесконтактном платеже.

Итог: карта — это кошелек, депозит — это сейф

Банковская карта — это ваш кошелек, а не сейф. В нём не должно быть больше, чем вы готовы потратить за неделю. Государственная гарантия защитит вас от банкротства банка, но не от вашей невнимательности.

Перевод излишков на депозит даёт доход на остаток и время, чтобы заблокировать счета при форс-мажоре. Простая привычка, которая может спасти ваши сбережения.