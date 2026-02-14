Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДД

В Казахстане обсуждается отмена привычной 50%-й скидки на штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Эксперты предупреждают: нововведение ударит по систематическим нарушителям, а дороги могут стать безопаснее, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Sputnik / Владислав Воднев

Почему скидка стала проблемой

Согласно наблюдениям, возможность оплатить штраф с 50%-й скидкой в течение семи дней поощряет опасное вождение. Сенатор Марат Кожаев отметил, что такие меры чаще всего выгодны молодым водителям из обеспеченных семей, которые пренебрегают ПДД и сознательно создают аварийные ситуации.

«Используя 50% скидку при уплате штрафов, они продолжают демонстративно нарушать закон, превращая улицы в площадку для безответственных и рискованных игр», — подчеркнул сенатор в феврале 2025 года.

Именно поэтому была предложена инициатива отмены льготы для активных нарушителей.

Кто пострадает финансово

Директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян объяснил, что отмена скидки не коснется случайных нарушителей, для которых штраф — разовое стечение обстоятельств.

Однако для тех, кто регулярно нарушает ПДД, расходы возрастут заметно.

Пример: выезд на встречную полосу. Сейчас штраф со скидкой составляет 6 487,5 тенге , если оплатить в течение недели.

После отмены льготы систематический нарушитель, допускающий более 10 нарушений в год, будет платить 12 975 тенге за аналогичное нарушение.

«Эта мера направлена именно на тех, кто систематически игнорирует правила, а не на случайных водителей», — пояснил эксперт.

Повышение безопасности на дорогах

По мнению Мискаряна, ужесточение штрафов и отказ от льгот отражаются на уровне безопасности на дорогах.

Мировая практика показывает: рост штрафных санкций, прогрессивная шкала наказаний и привязка суммы штрафа к доходу водителя снижают количество нарушений ПДД.

В некоторых странах крупные штрафы становятся публичным инфоповодом, что также стимулирует водителей соблюдать правила.

Таким образом, 50%-я скидка сохранится для аккуратных водителей, которые редко получают штрафы. А систематические нарушители будут вынуждены платить полную сумму, что, по прогнозам экспертов, должно повысить дисциплину на дорогах и снизить количество аварий.

Итог

Кому платить больше: систематическим нарушителям ПДД, особенно молодым владельцам престижных автомобилей.

Кому скидка сохранится: аккуратным водителям, допускающим нарушения редко.

Эффект для безопасности: ожидаемое снижение числа аварий и рост дисциплины на дорогах.

Отмена скидки — шаг к повышению ответственности на дорогах, когда штраф перестает быть всего лишь «ценой за риск» и становится реальным стимулом соблюдать ПДД.