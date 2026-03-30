Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года абонентов мобильной связи, интернета и телевидения в Казахстане ждут масштабные изменения. Операторы модернизируют сети, обновляют тарифы и меняют контентные предложения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
1. Beeline обновляет сеть и оборудование
С 1 по 30 апреля 2026 года в Актау и Атырау будет проводиться замена оборудования.
Возможны временные перебои со связью и интернетом в отдельных районах.
Обновление связано с износом оборудования и высокой нагрузкой на сеть.
После модернизации ожидается улучшение качества связи.
2. Новые условия интернет-пакетов
С 30 марта 2026 года пакет «Дополнительный 1 ГБ» (790 ₸) закрывается из-за несовместимости с обновлённой системой.
Пакет «Дополнительные 4 ГБ» сохраняется, но его цена повышается до 1 999 ₸ из-за роста затрат на рынке связи.
3. Изменение тарифов «Премиум Семья»
Абонентская плата на тарифах «Премиум Семья 23» и «Премиум Семья архив» составит 23 999 ₸ в месяц.
С кешбэком до 30 июня плата составит 21 999 ₸.
Пакеты включают:
Безлимитный интернет (360 ГБ)
Безлимитные звонки на Beeline
1 100 минут на другие сети
Возможность подключить до шести номеров
4. Отключение FWA-интернета и подключение GPON
В поселках Уркер и Карабулак с 1 апреля будет отключен беспроводной интернет FWA на тарифах Erkin и Erkin+.
Вместо него пользователям станет доступен проводной интернет по технологии GPON со скоростью до 300 Мбит/с.
Подключение бесплатное, заявки принимаются на сайте или по номеру 3131.
5. Обновление интернета в роуминге
С 12 апреля услуга «СуперВиза М» изменяется: вместо 100 МБ за 990 ₸ появится пакет 1 ГБ за 2 990 ₸.
Старый пакет сохранится для абонентов, подключивших услугу до 12 апреля.
6. Повышение тарифов Kcell для бизнеса
С 1 апреля абонентская плата корпоративных тарифов «Карт бланш+» вырастет в зависимости от плана:
«Карт бланш+ 500» — с 500 до 675 ₸
«Карт бланш+ 1 000» — с 1 000 до 1 350 ₸
«Карт бланш+ 15 000» — с 15 000 до 16 500 ₸
Полный диапазон тарифов от 500 до 16 500 ₸.
7. Starlink в поездах
В конце марта на маршруте Астана — Семей Транстелеком запустил проект «Цифровой вагон».
Два вагона обеспечены спутниковым интернетом Starlink и мультимедийным порталом с фильмами, книгами и играми.
Подключение осуществляется через QR-код и подтверждение по SMS.
Проект пилотный: в будущем его могут расширить на другие маршруты.
8. Изменения в пакетах ТВ и Amediateka
С 1 апреля из пакетов TV+ и ID TV будут исключены каналы: Start Air, Start World, Epic!, Amedia 1 HD, Amedia 2, Amedia Premium HD, Amedia Hit HD и Dorama HD.
С 20 марта подключение онлайн-кинотеатра Amediateka подорожало до 3 990 ₸ для новых абонентов.
9. Обновление телеканалов
С 26 марта пакет телеканалов цифрового семейства Первого канала прекращает трансляцию.
Вместо него добавлены каналы: 5 канал, СТС Kids, Viju+ Premiere HD, Viju+ Megahit HD, Viju+ Comedy HD, Viju+ Serial HD, Viju+ Planet HD.
С 1 апреля AlmaPLUS заменяет канал «НТВ-Мир» на «Любимое кино» с фильмами и семейным контентом.
