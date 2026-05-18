Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счета

Новости Казахстана 0 23 955

С мая 2026 года налоговые органы Казахстана начинают рассылку уведомлений гражданам, чьи мобильные транзакции имеют признаки предпринимательской деятельности. Основанием стали данные от банков за первый квартал, которые теперь передаются в Комитет государственных доходов на регулярной основе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Критерии проверки: кого КГД возьмет «на карандаш»

Система мониторинга настроена на выявление скрытого бизнеса. Финансовый эксперт Максим Барышев пояснил, что автоматизированные системы КГД выделяют из общего потока лиц, чья активность соответствует формуле «100/3/12».

Основные триггеры для проверки:

  • Массовость: получение переводов более чем от 100 разных лиц ежемесячно.

  • Системность: такая активность фиксируется на протяжении трех месяцев подряд.

  • Сумма: общий доход по переводам за квартал превышает 12 минимальных зарплат (свыше 1,1 млн тенге).

Важно понимать: личные расчеты между родственниками, помощь друзьям или транзакции между своими счетами не являются объектом налогообложения. Проверке подлежит именно скрытая торговля и неофициальный сектор услуг.

Контроль крупных сумм и чистота сделок с имуществом

Помимо микротранзакций, под особым контролем остаются крупные разовые переводы. Операции на сумму свыше 5 млн тенге автоматически попадают в поле зрения Национального банка и КГД.

Особое внимание уделяется «серым» схемам при продаже недвижимости и автомобилей. Если в договоре указана символическая сумма (например, 1 млн тенге при реальной стоимости в 20 млн), налоговая вправе расценить это как попытку уклонения от налогов и начислить индивидуальный подоходный налог (ИПН) на разницу.

Что делать при получении уведомления?

Получение уведомления от налоговой — это запрос на пояснение, а не автоматический штраф. У налогоплательщика есть 30 рабочих дней, чтобы предоставить ответ.

Как подать пояснение:

  • Через кабинет налогоплательщика на сайте КГД.

  • Посредством портала eGov.kz.

  • Через мобильные сервисы банков.

Если гражданин сможет подтвердить законное происхождение средств (подарки, возврат долга, семейный бюджет), претензии будут сняты. Однако игнорирование запроса может привести к блокировке счетов (инкассовым распоряжениям) и назначению очной проверки.

Борьба с теневой экономикой и риски для кредитной истории

Внедрение тотального цифрового контроля обусловлено высоким уровнем «серого» рынка труда. По оценкам экспертов, около 1,7 млн казахстанцев работают без официальных договоров.

Помимо административного штрафа (15 МРП за работу без регистрации ИП), налоговая задолженность теперь напрямую влияет на кредитную историю. Игнорирование уведомлений делает заемщика неблагонадежным в глазах банков, что может закрыть доступ к ипотеке и потребительским кредитам в будущем.

